İstanbul Gedik Üniversitesi, Üniversite-Sektör İş Birliği’nde Türkiye birincisi oldu

Türkiye'de üniversiteler ile sektörler arasındaki iş birlikleri önemli ölçüde artış gösterirken, bu gelişme ortak akademik yayınlara yansımaya devam etti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan 2024 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu'na göre, üniversite-sektör iş birliği kapsamında gerçekleştirilen yayın sayısında belirgin bir yükseliş yaşandı. 2023 yılında üniversite-sektör iş birliği ile yapılan yayın oranı yüzde 1 ve üzeri olan üniversite sayısı 128 olarak gerçekleşti.

Bu yayınların toplam sayısı ise 995 olarak kayıtlara geçti. Üniversite-sektör iş birliği ile gerçekleştirilen yayınların toplam yayınlar içindeki ortalama payı ise yüzde 1,21 oldu. Bu oran 2021 yılında 1,07 , 2022 yılında ise 1,19 seviyelerindeydi.

İstanbul Gedik Üniversitesi zirveye yerleşti

Yayınlanan rapora göre bu artışta en dikkat çekici performansı İstanbul Gedik Üniversitesi gösterdi. Üniversite-sektör iş birliği ile yapılan yayın sayısının toplam yayın sayısına oranında 6,48 ile zirvede yer alan İstanbul Gedik Üniversitesi, sektörel iş birliklerinin akademik çıktılara dönüştürülmesinde öncü rolünü pekiştirdi. Bu başarı, üniversitenin inovasyon ve uygulamalı araştırmalara verdiği önemin somut bir göstergesi oldu.

Sektörel iş birliklerine devam edeceklerini vurgulayan İstanbul Gedik Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Karaaslan “İstanbul Gedik Üniversitesi olarak bilgiyi yalnızca teorik düzeyde ele almıyoruz; onu üretimle, uygulamayla ve toplumsal ihtiyaçlarla buluşturuyoruz. Sanayiden teknolojiye, sağlıktan sanata uzanan geniş bir yelpazede yürüttüğümüz sektörel iş birlikleri hem araştırma alanındaki yetkinliğimizi hem de üniversite olarak üstlendiğimiz misyonun doğruluğunu gözler önüne seriyor.

Bu alanda elde ettiğimiz birincilik yalnızca sayısal bir başarı değil; aynı zamanda üniversite-sanayi iş birliğine dayalı modelimizin ne kadar sağlam temellere oturduğunu da kanıtlıyor. Akademik bilginin hayata temas ettiği her alanda var olmayı ve gençlerimiz için katma değer yaratmayı sürdüreceğiz” dedi.