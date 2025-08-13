Ocean Voyager, 2026’ya kadar ürünleriyle bin gemide yer almayı hedefliyor

Deniz elektroniği alanında gemilerin köprüüstünde kullanılan tüm elektronik cihaz ve sistemleri üretmek misyonuyla 2021 yılında Ocean Voyager, S-VDR sistemlerinin üretimini yapıyor. Bugüne kadar bu cihazın üç farklı modelini başarıyla üreten firma yılsonuna kadar hem ihracat hem de ciro tarafında yüzde 10’luk büyüme bekliyor.

Ocean Voyager firması Ofis Müdürü Eslem Doğan, yeni ürünlerle birlikte yılsonu hedeflerini yakalayacaklarını söyledi. S-VDR sistemlerinin üretiminde portföylerinde Speedlog, Gps, Echosounder, gyro yedekleri cihazları üzerinde çalışmalarının sürdüğüne vurgu yapan Doğan, “Kullandığımız tüm cihaz ekranları, giriş sistemleri ve arayüzleri, güncel teknolojiyle donatılmış olup, hem kullanıcı dostu hem de sektörün dijitalleşme ihtiyacına cevap verecek şekilde tasarlanmıştır. Kısacası, biz sadece cihaz üretmiyor, aynı zamanda denizcilik sektöründe çevreye duyarlı, insan sağlığını önceleyen ve dijital dönüşümü hızlandıran sürdürülebilir bir gelecek inşa ediyoruz. Hedefimiz 2026 yarısına kadar 1000 gemide Ocean Voyager ürün satışına ulaşmak” açıklamalarında bulundu.

“Verimli ve stratejik bir dönem geçirdik”

2024 yılının firmaları açısından verimli geçtiğinin altını çizen Doğan sözlerine şöyle devam etti: “Bizim için en verimli ve başarılı yıllardan biri oldu. Çünkü gemi elektroniği alanında en önemli ürünlerimizden biri olan Full VDR (Voyage Data Recorder) cihazımızın üretimini tamamladık. Full VDR cihazımız, 2005 yılı itibarıyla IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) regülasyonları gereği bazı gemi tiplerinde zorunlu olarak bulunması gereken, tüm özellikleri ve ekipmanları tamamlanmış, tam donanımlı bir cihazdır. Bu ürünün 3 tipi olan; L-VDR, S- VDR, ve nihayetinde Full VDR olmak üzere tüm çeşitlerinin üretimi başarıyla tamamlandı. 2024 yılı aynı zamanda, bu ürünlerimizin gerekli tüm sertifikasyon süreçlerinin tamamlandığı ve satışa sunulduğu yıl oldu. Bu nedenle şirketimiz için oldukça verimli ve stratejik bir dönem geçirdik. 2025’in ilk yarısı itibarıyla, 2024 yılına kıyasla maliyet ve satış hacmi tarafında herhangi bir düşüş yaşamadık. Aksine, özellikle L-VDR ürün grubunda ciddi bir hareketlilik söz konusu oldu. L - VDR cihazlarımız, belirli gemi tiplerinde ve sahil güvenlik düzenlemeleri kapsamında bulunması gereken, daha kompakt ve ekonomik çözümler sunmaktadır. Bu dönemde L - VDR cihazlarımızın montaj ve teslim süreçlerini başarıyla gerçekleştirdik. Uluslararası denizcilik piyasasında yaşanan zorlukları, bu ürünlerimiz sayesinde büyük ölçüde aşmış olduk. Bununla birlikte, Full VDR ürünümüz için gelen yeni talepler doğrultusunda üretim çalışmalarımız da aralıksız devam etti.”

Ar-Ge’de standart ürünlerin yanı sıra niş ürünlere de odaklandı

Ar-Ge tarafında yaptıkları çalışmaların önceki dönemde özellikle gemi elektroniği sektörüne ciddi katkılar sağlamaya odaklandığının altını çizen Doğan, “Bu alanda, sadece standart ürünlerin üretimiyle yetinmeyip, global pazarda nadir üretilen veya üretilmesi riskli kabul edilen cihazların geliştirilmesine de öncülük ettik. Bugüne kadar üretimini başarıyla tamamladığımız VDR (Voyage Data Recorder) cihazları bunun en büyük kanıtıdır. VDR, dünya üzerinde sınırlı sayıda üreticinin cesaret ettiği, ileri seviye bir teknolojidir ve Türkiye’de bu cihazı üreten ilk ve tek firma olarak sektörde yerimizi aldık. Şu an ise, özellikle navigasyon ve güvenlik alanında büyük ihtiyaç olduğunu gördüğümüz Speedlog ve Echosounder gibi cihazların geliştirme çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu cihazlar: Gemilerde sıkça ihtiyaç duyulan, özellikle gemi tabanına monte edilen, sensör yapısı gereği zamanla aşınan veya değişime ihtiyaç duyan ürünler arasında bulunuyor” diye konuştu.