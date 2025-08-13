GCA 2025’in ilk yarısında global büyümesini hızlandırdı

Cam ambalaj sektöründe içecek ve gıda üreticilerine yenilikçi çözümler sunan GCA, 2025’in ilk yarısını stratejik büyüme, sürdürülebilirlik ve inovasyon odaklı yatırımlarla tamamladı. Bu dönemde yalnızca müşteri portföyünü genişletmekle kalmayan şirket, aynı zamanda dijitalleşme ve kurumsal dönüşüm alanlarında da önemli adımlar attı. Mevcut pazarlardaki güçlü konumunu korurken, farklı coğrafyalarda yer alan yeni pazarlara ihracat yaparak global erişimini artırdı. Bu genişleme, GCA’nın esnek üretim kabiliyeti ve müşteri odaklı yaklaşımının uluslararası pazarda da karşılık bulduğunu ortaya koydu.

Yeni ürünler ve genişleyen portföy

2025’in ilk yarısında müşteri portföyünü daha da genişleten GCA, ürün geliştirme çalışmalarında dikkat çekici bir ivme yakaladı. Hafifletilmiş cam teknolojileri ve özel tasarımlar aracılığıyla sürdürülebilirlik ve verimlilik hedeflerini üretim süreçlerine yansıtan şirket, bu dönemde inovatif ambalaj çözümleriyle farklı pazar dinamiklerine başarıyla uyum sağladı. Özellikle su ve meyve suyu segmentleri için geliştirilen yeni cam şişe formatları, kullanım kolaylığı ve çevresel avantajlarıyla öne çıktı.

2025’in ilk altı ayında sürdürülebilirlik yatırımları arttı

Sürdürülebilirliği iş yapış biçiminin merkezine yerleştiren GCA, 2025’in ilk yarısında bu alandaki yatırımlarını hızlandırdı. Şirket bünyesinde sürdürülebilirlik çalışmalarını koordine edecek özel bir birim kurularak süreçler daha sistematik ve kurumsal bir yapıya kavuşturuldu. Ecovadis değerlendirmesinden “Taahhüt Rozeti” alan GCA, Bilim Temelli Hedefler İnisiyatifi’ne (SBTi) taahhütte bulundu. Aynı zamanda, fabrika çatısında kurulumuna başlanan güneş enerjisi sistemiyle çevreci enerjiye geçiş için somut adım atıldı.

Sürdürülebilirlik odaklı projelerden biri olan geri dönüşlü su şişesi uygulaması, hem çevresel etkilerin azaltılmasını hem de maliyet avantajı sunulmasını sağladı. HORECA kanalında cam şişe kullanımını artırma hedefiyle yürütülen bu projede, GCA müşterileriyle birlikte daha çevreci bir tüketim zinciri oluşturmayı amaçlıyor.

“Sürdürülebilirliği stratejik önceliğe, yenilikçiliği somut çıktılara dönüştürdük”

GCA’nın 2025’in ilk yarısındaki performansını değerlendiren GCA Genel Müdürü Dr. Abdullah Gayret, şu açıklamalarda bulundu: “Cam ambalaj sektöründe kalıcı değer yaratmak istiyorsak, yalnızca üretmek yetmez; aynı zamanda dönüşmek, gelişmek ve öncülük etmek gerekir. 2025’in ilk altı ayında, bu anlayışı her kararımıza ve her sürecimize yansıtmaya çalıştık. Tedarik zincirimizden müşteri deneyimine, iç süreçlerimizden sektörel iş birliklerine kadar birçok alanda çıtayı yükselttik. Pazarı sadece izleyen değil, yön veren bir oyuncu olma hedefimiz doğrultusunda, ekiplerimizin özverili katkılarıyla birlikte pek çok alanda önemli ilerlemeler kaydettik. Bugün geldiğimiz noktada, sürdürülebilirliği stratejik önceliğe dönüştürmüş, çevikliği kurum kültürüne yerleştirmiş ve yenilikçiliği somut çıktılara dönüştürmüş bir yapıdan söz ediyoruz. Önümüzdeki dönemde bu yaklaşımı daha da ileri taşıyarak hem Türkiye’de hem uluslararası alanda daha fazla çözüm ortağıyla buluşmayı, yeni kategorilere dokunmayı ve topluma, çevreye ve ekonomiye katkı sağlayan projelere imza atmayı sürdüreceğiz.”

Yerli pazardan global hedeflere uzanan bir üretim vizyonu

Geniş ürün çeşitliliği ve yüksek tüketim potansiyeline sahip segmentlerde varlık göstermek, yalnızca mevcut operasyonel kapasitemizi güçlendirmekle kalmayacak; aynı zamanda cam ambalaj alanındaki mühendislik ve üretim yetkinliğimizi daha da geliştirerek, yeni coğrafyalarda, yeni ürünlerle büyümemizin de önünü açacak.

Bu doğrultuda, tasarımdan kalıp geliştirmeye, üretimden kalite ve lojistik süreçlerine kadar tüm aşamalarda etkinliğimizi artırmak; güçlü koordinasyon yapılarıyla pazardaki rekabet gücümüzü pekiştirmek temel hedeflerimiz arasında yer alıyor. İç pazarda yeni iş birliklerini destekleyecek bu yaklaşım, GCA’nın sürdürülebilir büyüme yolculuğunda stratejik bir eşik niteliği taşıyor.