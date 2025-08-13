Aon, 2025 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

Analitik veriler ışığında Risk Sermayesi ve İnsan Sermayesi konularında global deneyimi ve yerel ihtiyaçlara uygun çözümleri ile 120'den fazla ülkede müşterilerine hizmet veren Aon plc (NYSE: AON), 2025 yılının ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin ikinci çeyrekte toplam geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 4,2 milyar dolara ulaştı. Bu büyümede yüzde 6'lık organik gelir artışı, yeni iştiraki NFP'nin katkısı ve döviz kurlarındaki yüzde 1'lik olumlu etki rol oynadı. Aon'un Risk Sermayesi faaliyetlerinden elde ettiği geliri yüzde 8 artarak 2,9 milyar dolara çıkarken İnsan Sermayesi geliri yüzde 15 artışla 1,3 milyar dolara ulaştı. Türkiye'de ise Risk Sermayesi geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9, İnsan Sermayesi geliri yüzde 35 arttı.

"2025 yılı için yıl sonu tahminlerimizi koruyoruz"

Konuyla ilgili açıklama yapan Aon Türkiye CFO'su Canan Ödemiş, “İkinci çeyrekte güçlü sonuçlar elde ettiğimizi gösteren bu tablo, giderek karmaşıklaşan piyasa ortamı ve yeni sermaye kaynaklarını kullanma ihtiyacının, danışmanlık hizmetlerimize ve çözümlerimize olan talebi artırdığını gösteriyor. Sunmakta olduğumuz çözümler, müşterilerimiz nezdinde güçlü bir karşılık buluyor. Global stratejimizin Türkiye'de de başarılı bir şekilde uygulanması, işimize yaptığımız yatırımların yanı sıra sürdürülebilir organik büyüme, kâr marjının artırılması ve istikrarlı nakit akışını destekliyor. Önümüzdeki döneme baktığımızda hedeflerimiz konusunda güvenimiz tam, 2025 yılı için yıl sonu tahminlerimizi koruyoruz.” dedi.