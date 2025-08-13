  1. Ekonomim
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Muğla’da temmuzda konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 7,35 oranına geriledi.

Muğla’da konut satışları temmuzda geriledi
TÜİK Temmuz 2025 Konut Satış İstatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında yüzde 12,4 artarak 142 bin 858’e yükselirken, Muğla’da ise düşüş yaşandı.

Muğla'da, temmuzda bin 851 konut satıldı

Temmuz ayında Muğla’da toplam bin 851 konut satışı yapıldı. Bu satışların 181’i ipotekli, bin 670’i diğer satışlardan oluştu. İlk el satış sayısı 609, ikinci el satış ise bin 242 olarak kaydedildi. Geçen yılın Temmuz ayında ise Muğla’da toplam bin 998 konut satışı gerçekleşmiş, bu satışların 128’i ipotekli, bin 870’i diğer satışlar, 685’i ilk el ve bin 313’ü ikinci el olmuştu.

