ABD'de konut fiyatlarında artış hızı yavaşlamaya devam etti

S&P Case-Shiller endeksine göre 10 büyük şehirde fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,01 yükseldi. 20 şehir endeksi ise yüzde 1,36 artış kaydetti. Ulusal endeks yıllık bazda yüzde 1,29 yükseldi.

Aylık bazda ise gerileme görüldü. 10 şehir endeksi yüzde 0,47, 20 şehir endeksi yüzde 0,5, ulusal endeks ise yüzde 0,27 düştü. Bu veriler, fiyat artışlarının sekiz aydır yavaşladığını ve eylülde 2023’ten bu yana en düşük hızda gerçekleştiğini gösteriyor.

Federal Konut Finansmanı Ajansı (FHFA) verileri de benzer bir tablo ortaya koydu. FHFA konut fiyat endeksi eylülde değişmeyerek 435,4 seviyesinde kaldı. Endeks, yıllık bazda yüzde 1,7 artış gösterdi. Ağustosta aylık yüzde 0,4 yükseliş kaydedilmişti.

Veriler, ABD konut piyasasında fiyatların yaz aylarındaki ivmesini kaybettiğini ve artış hızının sınırlı kaldığını ortaya koyuyor.