Hepsiburada, Intel ve Lenovo, Türkiye’nin Gamestar’ını bulmak için büyük iş birliğini hayata geçiriyor

Hepsiburada, Intel ve Lenovo iş birliğiyle düzenlenen Gamestar Turnuvası, fiziksel ve online turnuvalar ile oyuncuları sahneye çağırıyor.

Türkiye’nin Gamestar’ı sahneye çıkıyor

6 Temmuz’da İstanbul Zorlu Center’da ilk oturumu gerçekleşecek olan Gamestar, fiziksel ve online olmak üzere toplam sekiz turnuva etabıyla eğlenceli anlar ve sürpriz hediyeler ile gamerları bir araya toplayacak. Turnuva sonunda İstanbul’da düzenlenecek büyük finalde ise, en iyi 8 oyuncu büyük ödül için mücadele edecek. Şampiyon oyuncu, 500.000 TL değerinde Hepsiburada hediye çekiyle ödüllendirilirken; ikinciye 100.000 TL, üçüncüye ise 50.000 TL değerinde hediye çeki verilecek, ayrıca süpriz hediyeler ve eğlenceli aktivasyon alanları ile unutulmaz bir deneyim sunacak. Başvurmak isteyen oyuncular Hepsiburada üzerinden oluşturulan özel başvuru sayfası aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebilecek.

Hepsiburada, Intel ve Lenovo’dan oyun dünyasına güçlü destek

Hepsiburada, Intel ve Lenovo’nun bir araya gelmesiyle hayata geçirilen Gamestar turnuvası, yalnızca bir rekabet platformu değil; aynı zamanda teknoloji ve oyuncu kültürünü buluşturan kapsayıcı bir deneyim sunmayı hedefliyor. Oyuncular, yüksek performanslı ve yapay zeka destekli Intel Core Ultra işlemcili Lenovo Legion oyun bilgisayarları ile FC25 futbol oyununda yapay zekaya karşı yeteneklerini sergileyecek. Hepsiburada’nın güçlü ekosistemi ise bu deneyimi daha erişilebilir ve heyecan verici kılacak.