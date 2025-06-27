TeamSecTurcorn 100 ile Unicorn adayları arasında yerini aldı

Sermaye optimizasyonu ve işletme sermayesi likiditesi alanlarında çözümler sunan, yapay zekâ destekli yeni nesil bir fintech ve regtech şirketi olan Teamsec, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen ve Türkiye’nin en değerli teknoloji girişimlerini kapsayan Turcorn 100 Programı’na dahil edildi. 2030 yılına kadar 100 unicorn girişim yaratmayı hedefleyen bu program, yalnızca finansal başarı değil; aynı zamanda küresel rekabet gücüne sahip yenilikçi iş modellerini de ön plana çıkarıyor.

‘’Global hedeflerimize ulaşmada önemli katkı sağlayacak’’

TeamSec Kurucusu ve CEO’su Esad Erkam Köroğlu, programa dahil olmaları üzerineşunları söyledi: “Turcorn 100 Programı’na dahil olmak, yalnızca Türkiye’de değil, küresel fintech ekosisteminde de geldiğimiz noktayı gösteren stratejik bir dönüm noktasıdır. Yapay zekâ tabanlı uçtan uca menkul kıymetleştirme imkanı sağlayan platformumuz ve sermaye piyasalarını dönüştürmeye yönelik iş modelimizle, dünyada eşine az rastlanır yenilikçi bir model ortaya koyuyoruz. Turcorn 100 kapsamında sunulan mentorluk, finansmana erişim ve uluslararası hızlandırma fırsatları, hedeflerimize ulaşmada önemli katkı sağlayacak. Böyle değerli bir programa seçilmiş olmaktan dolayı son derece mutluyuz.”

‘’Potansiyeli yüksek girişimleri desteklemeye devam edeceğiz’’

Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzunise TeamSec’in programa kabul edilişine ilişkin “TeamSec'infintech ve regtech alanlarında sunduğu yenilikçi finansal teknolojiler ve güçlü küresel ölçeklenme vizyonu, Turcorn 100 Programı’nın stratejik hedefleriyle tam manasıyla örtüşüyor. Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda, Türkiye’den çıkan dünya markalarının sayısını artırmak için TeamSec gibi unicorn (Turcorn) potansiyeli yüksek girişimleri desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Seküritizasyon piyasasını dönüştürmeyi hedefleyen dünyadaki ilk fintech

TeamSec’inTurcorn listesine seçilmesi, seküritizasyon piyasasını dönüştürmeyi hedefleyen öncü konumunu bir kez daha öne çıkarıyor. İnovatif iş modeli, Körfez ülkelerindeki (GCC) ilk hareket avantajı ve uçtan uca ölçeklenebilir platformu sayesinde TeamSec, sermaye piyasaları ile yatırım bankacılığı süreçlerini otomasyon, erişilebilirlik ve yenilikçilik temelleri üzerine yeniden tanımlıyor. Bu güçlü teknolojik altyapı ve vizyon, Turcorn 100 Programı tarafından da stratejik bir değer olarak kabul ediliyor.

Mentorluk ve uzman ağından faydalanacak

Turcorn 100 Programı’na dahil edilmesiyle birlikte TeamSec, hem sektörel mentorluk hem de finansal destek açısından önemli fırsatlara erişim kazanıyor. Program kapsamında sunulan uzman ağı ve hızlandırma mekanizmaları, şirketin teknoloji kapasitesini güçlendirirken, uluslararası pazarlarda ihracata dayalı büyümesini hızlandıracak stratejik avantajlar sunuyor.

Yatırım fonlarına erişim, devlet destekli teşvikler ve küresel iş birlikleri ile desteklenen bu süreç, TeamSec’in yurt dışı operasyonlarını genişletmesine ve sermaye verimliliğini artırmasına katkı sağlayacak. Programın sunduğu marka görünürlüğü ve kurumsal güven unsurları ise, şirketin global fintech arenasındaki konumunu daha da sağlamlaştıracak.