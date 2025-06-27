İsrail'in Gazze’deki saldırılarında 19 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail'in Gazze Şeridi’ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 19 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde Şaban er-Riys Okulu yakınlarında bir grup sivilin insansız hava aracıyla hedef alınması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Aynı saatlerde, Gazze kentinin batısında bulunan Şati Mülteci Kampı açıklarında ise İsrail deniz kuvvetlerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli balıkçı hayatını kaybetti, bir diğeri yaralandı.

İsrail ordusunun, Netzarim Koridoru yakınlarındaki İsrail-ABD güdümlü sözde insani yardım merkezlerinde bekleyen Filistinlilere açtığı ateş sonucu 1 Filistinli öldü, 43’ü yaralandı.

Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde, sabaha karşı bir İsrail insansız hava aracının yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda 3, aynı bölgeye düzenlenen 2 bombardımanda 3 ve Şeyh Nasır Mahallesi’ne yapılan topçu saldırısı sonucu 1 kişi daha hayatını kaybetti.

Han Yunus’taki sözde insani yardım merkezi yakınında toplanan sivillere açılan ateş sonucu 2 Filistinli daha yaşamını yitirirken, birkaç kişi de yaralandı.

Yerel kaynaklar, Gazze’nin kuzeyinde, Cibaliya beldesindeki Mesud Caddesi çevresinde ise gece boyunca İsrail ordusunun bina ve evleri patlattığı ve yıktığını aktardı.