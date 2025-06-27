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İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir binayı bombaladı

iSRAİL, Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye iline bağlı Hula beldesinde Hizbullah'ın askeri faaliyet yürüttüğünü öne sürdüğü bir binaya hava saldırısı düzenledi.

Haber Merkezi
AA
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İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir binayı bombaladı
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İsrail ordusunun X hesabından yapılan açıklamada, hava saldırısı düzenlenen binanın önceden elde edilen istihbarat bilgileri doğrultusunda hedef alındığı öne sürüldü.

"Bu terörist faaliyetler, İsrail ile Lübnan arasındaki mutabakatların açık bir ihlalidir"

Açıklamada, binanın Hizbullah tarafından İsrail güçleri hakkında istihbarat toplama faaliyetleri de dahil olmak üzere çeşitli askeri amaçlarla kullanıldığı iddia edilerek, "Bu terörist faaliyetler, İsrail ile Lübnan arasındaki mutabakatların açık bir ihlalidir." ifadeleri kullanıldı.

Bombalama görüntülerine de yer verilen İsrail ordusunun paylaşımında ayrıca, bombalanan binanın geçen hafta aynı bölgede öldürülen Hizbullah mensubu Ahmed Gazi Ali’nin de ikametgahı olduğunu belirtildi.

Ahmed Gazi Ali’nin, bölgede Hizbullah’ın askeri altyapısını yeniden tesis etme çalışmaları yürüttüğü sırada etkisiz hale getirildiği öne sürüldü.

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