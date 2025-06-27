Ukrayna: Liderler düzeyinde bir toplantı düzenlemek için müttefiklerimizle çalışıyoruz

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, yabancı ve yerel gazeteciler için basın toplantısı düzenledi.

Umerov, toplantıda, Ukrayna'nın kalıcı ve adil bir barış için sarf ettiği çabalar hakkında gazetecilere bilgi aktardı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik liderler arasında görüşme yapılması için çalıştıklarını belirten Umerov, "Liderler düzeyinde bir toplantı düzenlemek için müttefiklerimizle, özellikle ABD ile çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Hava savunma sistemlerine ihtiyaç

Ukrayna olarak kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve "herkese karşılık herkes" şeklinde esir takasının yapılmasını desteklediklerini vurgulayan Umerov, "Ukrayna kendi pozisyonunda tutarlılığını sürdürüyor. Kalıcı bir ateşkes ve 'herkese karşılık herkes' değişim fikrini destekliyoruz" açıklaması yaptı.

Umerov, Rus hava saldırılarını etkili bir şekilde önlemek için Ukrayna'nın daha fazla hava savunma sistemleri ve füzelere ihtiyaç duyduğuna işaret ederek, "Bunun üzerinde ortaklarımızla çalışıyoruz. Aynı zamanda, önleyici dronlar için halihazırda etkili çözümler var" değerlendirmesinde bulundu.

Müttefik ülkeler ile "Build with Ukraine" adlı yeni bir proje başlattıklarını aktaran Umerov, "Ortaklarımız, bu çerçevede en iyi Ukrayna savunma şirketleriyle birlikte yeni fabrikalar kuracak. Bu fabrikalardan çıkan silahlar, savaş sırasında askerlerimizi güçlendirecek" ifadelerini kullandı.

Umerov, gelecek sene Ukrayna ordusuna birkaç milyon insansız hava aracı (İHA) tedarik etmeyi planladıklarını bildirdi.