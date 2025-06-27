ABD'nin, İran'a 30 milyar dolarlık nükleer yardım yaptığı iddia edildi!

12 gün süren çatışmaların ardından ABD’nin İran’daki nükleer tesisleri hedef almasıyla gerilim zirveye çıkarken, Washington yönetiminin Tahran’ı nükleer müzakere masasına çekmek için yeni adımlar attığı öne sürüldü.

Tahran’la görüşmeleri sürdürdü

CNN’in haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın yönetimi, yaşanan kriz sonrası İran’la diyaloğu sürdürerek, “sivil nükleer programlar” kapsamında yardım sağlamayı gündemine aldı. Konuya yakın kaynaklar, ABD’nin, İsrail-İran arasındaki çatışmalar ve ABD’nin askeri müdahalesiyle tırmanan krizin ardından ve ateşkesin ilan edilmesinden sonraki süreçte, Tahran’la görüşmeleri sürdürdüğünü aktardı.

20 ila 30 milyar dolarlık yardım

Görüşmelerde İran'ı müzakere masasına oturtmak için çeşitli tekliflerin sunulduğunu belirten kaynaklar, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısı öncesinde Beyaz Saray'da Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Körfez ülkelerinden ortaklar arasında yapılan toplantıda konuyla ilgili ayrıntıların ele alındığını öne sürdü.Kaynaklar, toplantıda görüşülen şartlardan birinin İran'a uranyum zenginleştirme faaliyeti içermeyen, yalnızca sivil enerji üretimini hedefleyen yeni bir nükleer program için yaklaşık 20 ila 30 milyar dolarlık yardım yapılması olduğunu ve bu paranın Arap ortaklardan gelmesinin planlandığını iddia etti.

Tahran'ın 6 milyar dolara erişimine izin verildi

Ayrıca kaynaklar, sunulan diğer teklifler arasında İran'a yönelik bazı yaptırımların kaldırılması ve Tahran'ın hali hazırda yabancı banka hesaplarında bulunan ve serbestçe kullanması kısıtlanan 6 milyar dolara erişimine izin verilmesinin yer aldığını öne sürdü.