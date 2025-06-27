İngiltere'ye yabancı yatırımı rekor düşük seviyede

İş ve Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, gelen doğrudan yabancı yatırım (DYY) projelerinin sayısı 2023-24'teki 1.555'ten 12pc azalarak geçen yıl 1.375'e düştü.

Bu rakam, 2008 yılına kadar uzanan kayıtlardaki en düşük seviyeyi temsil ediyor. Bakanlık, yatırımların geçen yıl 69.355 istihdam yarattığını ve bunun 2020-21 pandemi yılından bu yana en düşük sayı olduğunu söyledi.

Rakamlar, uluslararası parayı Britanya'ya çekmeye çalışan Hükümetin karşılaştığı zorlukların altını çiziyor.

Ulusal Üniversiteler ve İş Dünyası Merkezi İcra Kurulu Başkanı Joe Marshall, İngiltere'ye gelen doğrudan yabancı yatırımların kalitesinin de kötüleştiğini söyledi.

Marshall, "Son veriler özellikle yüksek değerli, stratejik öneme sahip sektörlerde endişe verici" dedi.