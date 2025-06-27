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Ronaldo'yu imzayı attı, alacağı ücret dudak uçuklattı! Her anında para basacak

Al-Nassr ile yeni sözleşme imzalayan Cristiano Ronaldo'nun alacağı maaş ve yan ücretler dudak uçuklattı.

Haber Merkezi
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Ronaldo'yu imzayı attı, alacağı ücret dudak uçuklattı! Her anında para basacak
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Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile 2027 yılına kadar yeni sözleşme imzaladı. Bu sözleşmenin ayrıntıları İngiliz Sun Gazetesi'nde yer aldı.

Anlaşmaya göre Ronaldo, yıllık 178 milyon sterlin kazanacak ve 24.5 milyon sterlin imza parası alacak. Sözleşmedeki ikinci yıl devreye girerse bu tutar 38 milyon sterline çıkacak.

Her anında para basacak

Her golden 80 bin, her asistten 40 bin sterlin kazanacak olan Ronaldo'ya 33 milyon sterlin değerinde yüzde 15'lik bir hisse de verilecek.

40 yaşındaki Portekizli yıldız, ayrıca gol kralı olduğunda 4 milyon sterlin, lig şampiyonluğunda 8 milyon sterlin ve Al-Nassr Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazandığında 6.5 milyon sterlinliklik bir gelirin daha sahibi olacak.

Ronaldo geçen sezon 41 maçta 35 gol atmış 4 asistlik performans sergilemişti.

Kariyerinde 934 golü bulunan Ronaldo 1000 gole ulaşırsa kırılması güç bir rekora imza atarak adını tarihe altın harflerle yazdıracak.

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