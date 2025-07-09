UEFA, Beşiktaş verilen para cezası onandı

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde paylaşılan ve Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na da gönderilen açıklamada, 01.12.2023-30.11.2024 dönemi için kadro maliyeti kuralı ihlal sürecine ilişkin davanın sonuçlandığı, Beşiktaş'ın yaptığı itirazın reddedildiği ve kulübe verilen 900 bin avro para cezasının onandığı kaydedildi.