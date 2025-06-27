TOM Bank yaz dönemi için uzaktan çalışmaya geçti

TOM Bank, çalışanlarının yaz aylarında mekan bağımsız çalışabilmesine olanak tanıyan uzaktan çalışma modelini uygulamaya başladı.

Eylül ayına kadar sürecek

Şirketten yapılan açıklamaya göre, haziranın üçüncü haftasında başlatılan uygulama kapsamında, tüm çalışanlar eylül ayına kadar uzaktan çalışacak.

Yeni nesil bankacılık anlayışını yalnızca ürün ve hizmetlerinde değil, kurum kültüründe de benimseyen şirket, yaz dönemine özel olarak hayata geçirdiği bu modelle çalışanlarına şehir yaşamının temposundan uzaklaşma fırsatı sunuyor.

Her ay üç gün işyerinde olacak

Ekip içi iş birliği ve motivasyonu sürdürülebilir kılmayı hedefleyen model kapsamında, çalışanlar her ay üç gün boyunca İstanbul'daki TOM Campus ofisinde bir araya gelecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOM Bank İnsan Kaynakları Direktörü Tuğba Akyel, TOM Bank olarak yalnızca dijital çözümleriyle değil, kültürleriyle de fark yarattıklarını belirtti.

“Değerlerimiz birlikte büyüyen güçlü bir kültürü temsil ediyor”

Akyel, "'Müşterinin Kalbine Talip Olmak', 'Fark Yaratmak', 'Akıllı Çalışmak', 'Süper Net Olmak' ve 'Takım Kültürü ile Başarmak' gibi temel değerlerimiz, TOM'luların iş yapış biçiminin özünü oluşturuyor. Bu değerlerle şekillenen 'Dream Team' anlayışımız, yalnızca bir ekip yapısını değil, birlikte düşünen, birlikte başaran, birlikte büyüyen güçlü bir kültürü temsil ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Work Hard Play Hard" programı kapsamlı hale getirildi

Akyel, bu yaklaşımlarının bir sonucu olarak "Work Hard Play Hard" programlarını bu yaz çok daha kapsamlı bir yapıya kavuşturduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İzmir Özdere'deki Club Marvy'nin sakin lüksü sahiplenen ortamında TOM'luların kendini yenilerken çalışabileceği özel bir anlaşma yaptık. Çalışma arkadaşlarımız, ekipleriyle birlikte anlaşma kapsamında belirledikleri zaman diliminde, Club Marvy'nin özgün atmosferinde hem rahatça çalışabilecek hem de yazın enerjisini keyifli bir ortamda deneyimleyebilecek. Bu uygulamayla amacımız, ekipler arası sosyalleşme imkanı sağlayarak, çalışanlarımızın motivasyonunu artırmak ve ekip dinamiklerinin de ön planda olduğu bir alan sunmak.

TOM'da çalışmak sadece bir iş değil, iyi bir yaşamın parçası olmak, entelektüel bagajımıza yatırım yapmak, değer yaratan bir yolculukta yer almak demek. Tüm ekip arkadaşlarımıza hem bireysel olarak tazelenebilecekleri hem de ekipleriyle bağlarını güçlendirebilecekleri dopdolu bir yaz diliyorum."