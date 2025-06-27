UBS, S&P 500 için hedeflerini yükseltti
Zürih merkezli İsviçre bankası UBS, S&P 500 endeksi için 2025 ve 2026 hedeflerini yükseltti.
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UBS Global Wealth Management, ticaret belirsizliğinin yumuşamasına güvenerek S&P 500 endeksi için 2025 yıl sonu hedefini önceki tahmini olan 6.000'den 6.200'e yükseltti.
2026 yıl ortası için de hedefini 6.400 puandan 6.500 puana çıkardı.
UBS, "Çoğu büyük şirketin tarifeleri makul ölçüde iyi atlatması gerektiği düşünüldüğünde, toparlanmanın mantıklı olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Finans