  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. UBS, S&P 500 için hedeflerini yükseltti
Takip Et

UBS, S&P 500 için hedeflerini yükseltti

Zürih merkezli İsviçre bankası UBS, S&P 500 endeksi için 2025 ve 2026 hedeflerini yükseltti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
UBS, S&P 500 için hedeflerini yükseltti
Takip Et

UBS Global Wealth Management, ticaret belirsizliğinin yumuşamasına güvenerek S&P 500 endeksi için 2025 yıl sonu hedefini önceki tahmini olan 6.000'den 6.200'e yükseltti.

2026 yıl ortası için de hedefini 6.400 puandan 6.500 puana çıkardı.

UBS, "Çoğu büyük şirketin tarifeleri makul ölçüde iyi atlatması gerektiği düşünüldüğünde, toparlanmanın mantıklı olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Fitch'ten altın için yeni tahmin: 2025 ve 2026 yılı tahminlerini yükselttiFitch'ten altın için yeni tahmin: 2025 ve 2026 yılı tahminlerini yükselttiAltın Haberleri

 

Finans
BofA'dan ABD borsası için uyarı: Balon riski artıyor
BofA'dan ABD borsası için uyarı: Balon riski artıyor
Ahlatcı Portföy Genel Müdürü Erbaş: Güçlenen Euro ihracatçıyı destekliyor
Ahlatcı Portföy Genel Müdürü Erbaş: Güçlenen Euro ihracatçıyı destekliyor
Asya borsaları karışık seyrediyor
Asya borsaları karışık seyrediyor
Küresel piyasalarda ticaret anlaşmalarıyla risk iştahı arttı
Küresel piyasalarda ticaret anlaşmalarıyla risk iştahı arttı
New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası yükselişle açıldı
Euro'da yükseliş sürecek mi? Hollandalı bankadan yeni tahmin
Euro'da yükseliş sürecek mi?