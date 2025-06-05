SON DAKİKA... CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bir soruşturma daha

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e, "Akın sert kayaya çarpın oğlum. Akın sert kayaya çarptın. Aklınızı başınıza takılın Akın. Sert kayaya çarptın bir daha görmeyeceğim. O haysiyetsizliği bir daha görmeyeceğim, görmeyeceğim Bütün İstanbul'a soruyorum..." şeklinde sarfettiği sözler nedeniyle 'suç işlemeye tahrik', 'kamu görevlisine hakaret ve tehdit' suçlarından re'sen soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatmıştı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında dün de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca re'sen soruşturma başlatılmıştı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanılmıştı:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında ilimizde düzenlenen mitingde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek hakkında sarf ettiği sözlerden dolayı 'yargı görevi yapanı görevini yapmasını engellemek amacıyla tehdit' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır."

Özgür Özel ne demişti?

Gaziosmanpaşa mitinginde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB operasyonundaki sevk görüntülerine "O görüntüdeki polis, emir kulu. Ama o görüntünün talimatını kim verdiyse, kim verdiydiyse, o görüntüyü kim istediyse, onun bu milletin yakasından tutup, kafasını yere vurasını görene kadar bana durmak yok, huzur yok. O videoyu çektirenlerin bu millete burnunu yere sürttüreceğim böyle. Akın, sert kayaya çarptın oğlum, sert kayaya çarptın. Aklınızı başınıza takının Akın, sert kayaya çarptın. O haysiyetsizliği bir daha görmeyeceğim" sözleriyle tepki göstermişti.