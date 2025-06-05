Prof. Dr. Hakan Kara’dan çarpıcı analiz: Faiz ve enflasyonda Türkiye zirvede

Eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabından “nereden nereye” notuyla paylaştığı grafikle, Türkiye’nin son iki buçuk yıldaki para politikası değişimini çarpıcı şekilde gözler önüne serdi.

Kara’nın BIS ve merkez bankası verilerine dayandırdığı karşılaştırma, 2022 yılında politika faizi ile enflasyon farkı bakımından dünyada en kötü durumda olan Türkiye’nin, 2025 itibarıyla bu alanda zirveye yükseldiğini ortaya koydu.

"Türkiye, negatif reel faiz uygulayan ülkeler arasında en uç noktada"

2022 yılının Ekim ayında Türkiye, politika faizinin yüzde 10,5 olduğu ancak yıllık enflasyonun yüzde 85’e yaklaştığı kritik bir dönemde, politika faizi ile enflasyon arasındaki fark bakımından eksi 65 puanla dünya sıralamasında son sırada yer aldı. Bu durum, Türkiye’nin negatif reel faiz uygulayan ülkeler arasında en uç noktada olduğunu ortaya koyuyordu. O dönemde faizler düşürülmeye devam ederken, enflasyon ise hızla yükselmeye devam etti.

"Türkiye, en yüksek politika faizi-enflasyon farkına sahip ülke haline geldi"

2023 yılının ortalarından itibaren başlayan para politikası değişikliği 2024 boyunca sürdü ve Mayıs 2025’e gelindiğinde Türkiye’nin ekonomik durumu tamamen farklı bir noktaya ulaştı. Gecelik politika faizi yüzde 49 seviyesine yükselirken, yıllık TÜFE baz alınarak hesaplanan enflasyon farkı pozitife geçti. Böylece Türkiye, karşılaştırılan ülkeler arasında en yüksek politika faizi ile enflasyon farkına sahip ülke konumuna yükseldi.

Grafiğe bakıldığında Türkiye ile birlikte yer alan ülkeler arasında Brezilya ve Rusya, pozitif faiz-enflasyon farkıyla öne çıkarken; Polonya, Güney Kore, Şili, Hindistan ve Arjantin gibi ülkeler ise hâlâ negatif reel faiz bölgesinde, yani sıfırın altında bulunuyor. Ancak, Türkiye’nin yaşadığı keskin geçiş diğer ülkeler arasında en belirgin olanı olarak dikkat çekiyor.