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Hakan Kara’dan değişen yemek fiyatı üzerinden iktisat dersi

Prof. Dr. Hakan Kara, İstanbul’da 5 ay önce yemek yediği restorandaki zam gelen yemek üzerinden “fiyatlama davranışında bozulma” örneğiyle ilgi çekti.

Haber Merkezi
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Hakan Kara’dan değişen yemek fiyatı üzerinden iktisat dersi
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Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, bir panel için 5 ay arayla bulunduğu İstanbul’da aynı restorandaki yediği aynı yemeğin fiyatının değişimi üzerinden fiyatlama davranışlarında bozulmaya çok önemli ve uygulamalı bir örnek verdi.

İşte, Kara’nın verdiği örnek:

“Dün bir panel için İstanbul’daydım, birçok iktisatçı/profesyonel ile ekonomi konuştuk ama benim için en öğretici olan mütevazi bir restoranda 5 ay önce 400 TL’ye yediğim patlıcan pilakiye bu defa 700 TL vermek oldu.

Talep desem değil, restoran epey boştu. İşletmecisini bulup sordum: Ücretler ve kur çok artmıyor, gıda fiyat artışı yavaşladı, bu yaptığınızı nasıl açıklıyorsunuz dedim. Abi enflasyon var herkes artırıyor, maliyetler durmuyor dedi.

“Fiyatlama davranışında bozulma” ne demek hocam diye sıkça soruyorlar, işte tam da bu demek…”

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