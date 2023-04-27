"İyi göç politikaları refahı artırabilir"

Hilal SARI

Dünya Bankası dün yayınladığı göç raporunda “Daha iyi göç politikalarının tüm ülkelerde refah düzeyini artırabileceği” değerlendirmesini yaptı. Dünya genelinde bir çok ülkede nüfusun yaşlandığına vurgu yapılan raporda ülkelerin uzun vadeli büyüme potansiyeli konusunda göçe giderek daha bağımlı hale geldiği belirtiliyor.

Dünya Kalkınma Raporu 2023: Göçmenler, Mülteciler ve Toplumlar başlıklı raporda göçün ekonomiler ve insanlar için bir fırsat olduğuna dikkat çekiliyor. Hem destinasyon hem de orijin ülkeler için sınırlar arası insan hareketinin kalkınmaya olan etkilerini maksimize edecek entegre bir çerçeve sunan raporda göçmenlerin yetkinliklerinin destinasyon ülkelerinin ihtiyaçlarıyla uyumu ve göç etmelerinin arkasında yatan nedenler ele alınarak politika yapıcılara göç politikalarını daha iyi yönetebilmenin yolları anlatılıyor.

Dünya Bankası’nın göç alan ülkelere ana mesajları şöyle:

* Ülkede vatandaşlığı bulunmayan insanlara odaklanın.

* Sınırlar arası insan hareketlerinin karmaşıklığını ve göçe ihtiyacın giderek artacağını kabul edin.

* Farklı türde göç hareketleri arasındaki değişiklikleri tespit edin ve uygun politika tepkilerini belirleyin: Yetkinlik getiren insanlardan alınacak faydayı artırın; Mültecilere yönelik uluslararası korumayı mali ve toplumsal açıdan sürdürülebilir şekilde sağlayın.

* Göçü hem orijin ülke hem destinasyon ülkelerde stratejik şekilde yönetin.

* Farklı sınırlar arası hareketleri farklı şekilde yönetin.

Gelecek on yıllarda bir çok ülkede çalışan nüfusun keskin şekilde düşüşe geçeceği uyarısı yapılan raporda 47 milyon nüfuslu İspanya’nın nüfusunun 2100 itibariyle üçte bir oranında düşeceği, 65 yaş üstü nüfusun toplamdaki payının yüzde 20’den yüzde 39’a çıkacağı öngörüsü paylaşılıyor.

Göçmenlerin yüzde 43’ü düşük ve orta gelirli ülkelerde

Rapora göre dünya genelinde toplam nüfusun yüzde 2,3’üne denk gelen 184 milyon insan vatandaşlıkları olmayan ülkelerde yaşıyor. Bunların yüzde 43’ü düşük ve orta gelirli ülkelerde. 184 milyonun 37 milyonu son on yılda sayıları üç katına yükselmiş olan mültecilerden oluşuyor.

Türkiye de yabancı işçiye ihtiyaç duyacak

Türkiye’nin 2022 sonu itibariyle dünyanın en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkesi olduğu belirtilen rapora göre Kolombiya, Almanya, Pakistan, Uganda, Rusya, Polonya, Sudan, Bangladeş, Etiyopya, İran ve Lübnan da en fazla mülteci barındıran 12 ülke listesinde. Rapora göre Türkiye 3,5 milyon Suriyeli mültecinin yanı sıra 2 milyondan fazla diğer ülkelerden göçmene ev sahipliği yapıyor. Göç alan ülkelerde bu insan hareketinin ücretler ve istihdam üzerindeki etkileri de incelenen raporda Almanya, Hollanda, Türkiye ve İngiltere gibi ülkelerde düşük yetkinlikteki işçilerin ücretlerinin negatif etkilendiği, yüksek gelirli çalışanların ise ücretlerinde pozitif bir etki yaptığı değerlendirmesi yapılıyor. Dünya Bankası ayrıca Meksika, Tayland, Tunus ve Türkiye’de de nüfusun artık büyümüyor olması nedeniyle yakın bir dönemde daha fazla yabancı işçiye ihtiyaç duyulacağını öngörüyor. Türkiye’nin Avrupa Birliği’yle 2016 yılında imzaladığı düzensiz göçmenlerin geri kabulü anlaşmasına da detaylıca yer verilen raporda Avrupa Birliği’nin anlaşma kapsamında Türkiye’ye finansal destek sağlama ve Türk vatandaşlarına Schengen vizesi verilmesini kolaylaştırma taahhüdü verdiği de hatırlatılıyor. Almanya’dan Türkiye’ye dönüş yapan Türk vatandaşlarının ekonomik zorluklar ve yabancı düşmanlığı gibi zorluklar nedeniyle dönüş kararı aldığı da raporda Türkiye’ye ilişkin verilen bilgiler arasında.