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Temassız kartlarda şifresiz işlem limitinde değişiklik

Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024'ten itibaren 750 liradan 1500 liraya çıkarıldı.

Haber Merkezi
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Temassız kartlarda şifresiz işlem limitinde değişiklik
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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) bankalara gönderdiği yazıya göre, 1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 2 yıl sonra güncellendi.

Şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024'ten itibaren 1500 lira olacak.

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