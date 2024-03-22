Kate Middleton kansere yakalandığını açıkladı

Geçtiğimiz aylarda karın bölgesinden ameliyat olan Galler Prensesi uzun süre ortada gözükmemiş, Prensesin tedavi gördüğü hastanede hasta kayıtlarına ulaşılmaya çalışılmış ve prensesin rahatsızlığı uzun süre merak konusu olmuştu.

Kanser olduğunu açıklayan Kate Middleton, büyük bir şok yaşadığını ailesinin iyiliği için bunu gizli tutmak için ellerinden geleni yaptığını söyledi.

Kate Middleton, tıbbi tavsiye üzerine önleyici kemoterapi tedavisine başladığını açıkladı.

Galler Prensesi, "George, Charlotte ve Louis'e her şeyi onlara uygun bir şekilde açıklamak ve onlara iyi olacağıma dair güvence vermek zamanımızı aldı. Onlara da söylediğim gibi; İyiyim ve iyileşmeme yardımcı olacak şeylere odaklanarak her geçen gün daha da güçleniyorum. William'ın yanımda olması da büyük bir rahatlık ve güvence kaynağı. Çoğunuzun gösterdiği sevgi, destek ve nezaket gibi. Bu ikimiz için de çok şey ifade ediyor" diye konuştu.