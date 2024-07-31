Maduro: Elon Musk, Venezuela'yı ele geçirmek için takıntılı bir adama dönüştü

Venezuela'da muhalefet partisi lideri Maria Corina Machado, seçimlerde hile yapıldığı iddiasıyla yüzlerce destekçisiyle başkent Caracas'ta bir araya gelirken, Devlet Başkanı Nicolas Maduro halka Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'ten seslendi.

Başkent Caracas'taki Francisco de Miranda Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, seçim sonuçlarının "hileli" olduğunu ve devlet başkanı seçimini Edmundo Gonzalez'in kazandığını tekrarladı.

Üstü açık kamyonetten halka seslenen muhalif lider Machado, Devlet Başkanı Maduro'ya görevi "barışçıl" şekilde Gonzalez'e devretmesi çağrısında bulundu.

Destekçilerinden "şiddetten uzak durarak" protestolara devam etmesini isteyen Machado, "Sebep oldukları provokasyonlara kanmayalım. Onların istediği Venezuelalıların birbirine girmesidir. Edmundo oyların yüzde 70'ini almayı başardı ve ülkenin yeni devlet başkanıdır. Bizim mücadelemiz, sahtekarlığa karşıdır." ifadelerini kullandı.

Gonzalez de konuşmasında, seçimi kazandıklarını, tüm dünyanın bunu bildiğini belirterek, mevcut hükümetten halkın tercihine saygı göstermesini istedi.

Muhalefet destekçilerinin sıklıkla "özgürlük" ve "Gonzalez devlet başkanı" sloganları attığı görüldü.

Maduro, Miraflores Sarayı'nın balkonundan seslendi

İktidar partisinin çağrısı üzerine Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores bahçesinde toplanan yüzlerce Maduro yanlısı, muhalefete tepki gösterdi.

Maduro, şiddet olaylarından sağ muhalefeti, ABD ve Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçılarını sorumlu tutarak faşizme karşı halkı savunacaklarını söyledi.

Eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in heykellerinin gösterilerde yıkılmasını hatırlatan Maduro, "Birleşen halk yenilmez. Chavez yaşıyor ve mücadele devam ediyor. Chavez'in heykellerini devirenler hapiste ve yasalar önünde adalete hesap verecek." diye konuştu.

Maduro, güvenliğin yeniden tesis edilmesi için asker ve polisin görevde olduğunu kaydederek, olay çıkaranlara tolerans gösterilmeyeceğini belirtti.

ABD'li milyarder Elon Musk'un kendisine yönelik kullandığı ifadelere tepki gösteren Maduro, "Kodaman Elon Musk, Venezuela'yı ele geçirmek için takıntılı bir adama dönüştü. Saldırıların ve saldırganlıkların büyük bir kısmından sorumludur." dedi.

"Venezuela halkının seçimini tanımak istemiyor"

Gösterici Maria Salinbeny, seçim sonuçlarına "hile" karıştırıldığından emin olduklarını ve adayları Gonzalez'in devlet başkanı seçimini yüzde 70 ile kazandığını savundu.

Üniversite öğrencisi Tomas Fortino da Maduro hükümetini protesto etmek için alana geldiğini belirterek, "Seçimlerde hile yaptı, halkın iradesine darbe yaptı ve Venezuela halkının seçimini tanımak istemiyor." şeklinde konuştu.

Miraflores Sarayı'nda toplanan Maduro destekçisi Lora Gomez ise 2025-2031 döneminin devlet başkanının Maduro olduğunu ve muhalefetin bunu kabul etmesi gerektiğini söyledi.

Orlando Ugeto isimli gösterici de Maudro'ya tam destek verdiklerini dile getirerek, "Maria Corina Machado, doğduğundan beri faşist ve oligarktır. Vatan düşmanıdır çünkü ABD'yi müdahaleye çağırdı." değerlendirmesinde bulundu.