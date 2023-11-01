'Ofis paylaşım devi' iflas başvurusu yapacak

ABD basınında çıkan haberlere göre; WeWork, ABD’li düzenleyici kurumlara yaptığı bildirimde, borçların bir kısmının ödenmesinin ertelenmesi için alacaklılarla anlaştığını aktardı.

Özel şirket olan WeWork’ün bir dönem değeri 47 milyar dolardı. Şirket geçen yıl borsada hemen hemen yüzde 98 değer kaybetti.

Wall Street Journal, şirketin New Jersey’de iflas başvurusu yapmayı planladığını yazdı. Reuters haber ajansı da konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklara dayandırarak benzer bir haber servis etti.

2019'dan bu yana sorunlarla mücadele ediyor

WeWork sözcüsü haberlere ilişkin açıklamasında “Spekülasyonlar hakkında yorum yapmıyoruz” dedi.

WeWork hisseleri salı günü New York'ta mesai sonrası işlemlerde yüzde 40'tan fazla değer kaybetti.

New York merkezli firma, borçları, zararları ve yönetimiyle ilgili endişeler nedeniyle 2019 yılında borsada hisse satmak için yaptığı ilk girişimin başarısız olmasınından bu yana sorunlarla mücadele ediyor.

Şirket hisse satışının iptal edildiğini doğrulamadan bir hafta önce kurucu Adam Neumann CEO'luk görevinden istifa etti.

Firma, liderliğine yönelik incelemenin "önemli bir dikkat dağıtıcı unsur haline geldiğini" söyledi.

Pandemide ağır darbe yedi

Sosyal mesafe kurallarının insanları evden çalışmaya yönlendirmesi nedeniyle şirket de salgından ağır bir şekilde etkilendi.

WeWork sonunda 2021 yılında çok daha düşük bir değerleme ile New York Borsası'nda işlem görmeye başlamıştı.