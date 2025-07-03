Akaryakıt, sigara ve alkole yapılacak ÖTV zammı belli oldu!

TÜİK, haziran ayı enflasyonunu açıkladı. 2025'in ilk yarısı tamamlanırken milyonlarca memurun, memur emeklisinin ve emeklinin de alacakları zam belli oldu.

TÜİK, haziran ayı enflasyonunu yüzde 1,37 olarak açıkladı ve 6 aylık enflasyon farkı 16,67 olarak hesaplandı. Üretici enflasyonu verilerinin açıklanmasıyla birlikte motorine, benzine ve oto gaza otomatik özel tüketim vergisi (ÖTV) zammı geldi.

Benzin, motorin ve LPG'nin ÖTV’si 6 aylık ÜFE oranında yüzde 15,71 artacak. . En düşük sigara fiyatı 8 ila 10 lira arasında zamlanacak.

Bu gece güncellenecek

Benzin ve motorinde maktu ÖTV tutarlarının bu gece ÜFE artışı oranında güncellenmesi bekleniyor. Yapılacak olası zamla birlikte pompa fiyatlarına 2 liranın üzerinde artış yansıyabilir.

Bu kapsamda, halen litre başına 11,9819 TL olan benzinin ve 11,2327 TL olan motorinin maktu ÖTV’sine yüzde 15,71 oranında zam gelmesi bekleniyor. Bu artış, KDV ile birlikte benzinde yaklaşık 2,26 TL, motorinde ise 2,12 TL’lik bir fiyat artışı anlamına geliyor.

Olası zamla birlikte ÖTV’nin toplam pompa fiyatı içindeki payı tekrar yüzde 30’un üzerine çıkacak.

Kesin karar bu gece belli olacak.