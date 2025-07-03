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Borcunu ödemeyen abonelere enerji verilmeyecek

Dicle Elektrik, Mardin'de tarımsal sulama abonelerinden tahsil edilemeyen milyarlarca TL’lik borç nedeniyle, borcunu ödemeyen abonelere enerji verme hizmetine son veriyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan şirket yetkilileri, "Enerji arzının kesintisiz sürebilmesi için tüm süreçlerin finansmanı şart. Tahsilat yapılmadan bu sistemin yürütülebilmesi mümkün değil" dedi.

Haber Merkezi
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Borcunu ödemeyen abonelere enerji verilmeyecek
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Mardin de dahil olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Siirt ve Şırnak'ta hizmet veren Dicle Elektrik, tarımsal sulama abonelerinden kaynaklı ciddi tahsilat sorunları nedeniyle, borcunu ısrarla ödemeyen abonelerine yönelik enerji verme işlemine son verecek.

Bu karar hem hizmet sürekliliğini sağlamak hem de kamu kaynaklarının etkin kullanımını temin etmek adına atılan zorunlu bir adım olarak dikkat çekiyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan şirket yetkilileri, yıllardır biriken tarımsal sulama kaynaklı borçların toplamda milyarlarca lirayı bulduğuna dikkat çekti. Bu büyük yüklenme karşısında enerjinin bedelsiz bir hizmet olmadığını vurgulayan Dicle Elektrik, hizmet sürekliliğinin tehlikeye girmemesi için tahsilat sürecinin şeffaf ve net kurallarla yürütüleceğini belirtti. Yetkililer, "Enerji arzının kesintisiz sürebilmesi için tüm süreçlerin finansmanı şart. Tahsilat yapılmadan bu sistemin yürütülebilmesi mümkün değil" ifadelerini kullandı.

"Diğer abonelerin hakkının korunması amacıyla da hayata geçiriliyor"

Uygulama kapsamında, borcunu ödemeyen hiçbir tarımsal sulama abonesinin enerji talebi değerlendirmeye alınmayacak. Şirket, yeni sezonda sadece borcunu ödeyen, varsa yapılandırma şartlarına uyan ve sözleşme yükümlülüklerini yerine getiren abonelere enerji verileceğini duyurdu. Bu adım, adil dağıtım politikasının bir gereği olarak, diğer abonelerin hakkının korunması amacıyla da hayata geçiriliyor. Borçların ödenmemesi, sadece hizmetin sürekliliğini değil, aynı zamanda yeni yatırımları ve altyapı güçlendirme faaliyetlerini de olumsuz etkiliyor.

Dicle Elektrik'in özelleşme sonrası 12 yıllık dönemde Mardin'e yaptığı toplam yatırım, 2025 yılında gerçekleştirilen 682 milyon liralık ek harcama ile birlikte 7,5 milyar TL’ye yaklaştı. Şirketin bölgeye olan katkısı artarak devam ederken, aynı dönemde Mardin'deki tarımsal sulama abonelerinin toplam borcunun sürdürülebilir düzeyi aştığı bildirildi. Yatırım-karşılık dengesinin bu derece bozulması, Dicle Elektrik'in kamu yararını koruma ve sürekli hizmet sağlama sorumluluğuyla hareket ederek tahsilat konusunda daha net adımlar atmasına neden oldu.

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