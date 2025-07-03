  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Bali adası açıklarında feribot battı! 4 kişi öldü, 32 kişi aranıyor
Takip Et

Bali adası açıklarında feribot battı! 4 kişi öldü, 32 kişi aranıyor

Endonezya’nın Bali Adası açıklarında, 12 kişilik mürettebat dahil 65 kişiyi taşıyan feribotun batması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtarıldığı ve 32 kişi için de arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bali adası açıklarında feribot battı! 4 kişi öldü, 32 kişi aranıyor
Takip Et

Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı, alabora olan feribota ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 65 kişinin bulunduğu feribotun batması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtarıldığı, 32 kişi için ise arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Surabaya kenti Arama ve Kurtarma Ajansı üst düzey yetkilisi Nanang Sigit, yaptığı açıklamada "Feribota ilk başta telsizden ulaşılamadı. Aynı firmanın başka bir feribotu üzerinden ulaşılabildi. Ancak bu meydana geldiğinde feribot çoktan batmaya başlamıştı." ifadelerini kullandı.

Akaryakıta dev zam kapıda: İşte 3 Temmuz 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta dev zam kapıda: İşte 3 Temmuz 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı: İşte il il hava durumu tahminleri...Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı: İşte il il hava durumu tahminleri...Gündem
DSÖ'den alkol, tütün ve şekerli içeceklere yüzde 50 zam çağrısıDSÖ'den alkol, tütün ve şekerli içeceklere yüzde 50 zam çağrısıDünya
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (3 Temmuz 2025 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (3 Temmuz 2025 güncel altın satış fiyatları)Finans

 

Dünya
Avrupa Parlamentosu'nda tartışmalar büyüyor: Sınır kontrolleri Schengen vizesinin sonunu getirir mi?
Schengen vizesinin sonunu mu geliyor?
Fransa'da grev nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi
Fransa'da grev nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi
ABD Temsilciler Meclisi'nde vergi maratonu: Trump'ın indirim planı oylanacak
ABD Temsilciler Meclisi'nde vergi maratonu: Trump'ın indirim planı oylanacak
İran'da hava sahası kısmen kapatıldı
İran'da hava sahası kısmen kapatıldı
Netanyahu'nun oğlu Avner korktuğu için adını değiştirmiş
Netanyahu'nun oğlu Avner korktuğu için adını değiştirmiş
ABD'de et yiyen kurtçuk paniği: Mücadele için milyarlarca sinek kullanılacak
ABD'de et yiyen kurtçuk paniği: Mücadele için milyarlarca sinek kullanılacak