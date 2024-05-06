Qantas Havayolları hayali uçak biletleri için 79 milyon dolar tazminat ödeyecek

İptal edilen binlerce uçuşta bilet sattığı için Qantas Havayolları'nın 120 milyon Avustralya doları (79 milyon dolar) tazminat ve para cezası ödemeyi kabul ettiği bildirildi.

Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu'nun (ACCC), Sidney merkezli havayolu şirketine karşı geçen yıl Federal Mahkeme'de açtığı davada Qantas, Avustralya hükümetine 100 milyon Avustralya Doları (66 milyon Amerikan Doları) ceza ve etkilenen 86 binden fazla müşteriye 20 milyon AU$ (13 milyon dolar) ödeme yaparak davayı çözmeyi kabul etti.

Qantas İcra Kurulu Başkanı Vanessa Hudson konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Bugün, ulusal havayolu şirketine olan güveni yeniden tesis etmeye yönelik çalışmalarımızda önemli bir adım daha attık" dedi.

Müşterilerinden "içtenlikle özür dilediklerini ifade eden Hudson "Covid kapanmalarının ardından uçuşlar yeniden başladığında, Qantas'ın müşterileri hayal kırıklığına uğrattığının ve kendi standartlarımızın gerisinde kaldığının farkındayız." diye konuştu.

Hayali rezervasyon

ACCC Başkanı Cass-Gottlieb da yaptığı açıklamada, hayali uçuş rezervasyonları konusunda "Qantas'ın davranışı korkunç ve kabul edilemez" olduğunu belirtti ve havayolu şirketinin müşterilerini yanlış yönlendirdiğini kabul etmesi ve bu davranışının bir sonucu olarak cezanın gerekli olduğunu kabul etmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Komisyon davayı Qantas'ın Mayıs 2021'den Temmuz 2022'ye kadar iptal edilmiş olan 8 binden fazla uçuş için bilet reklamı yaparak yanlış, yanıltıcı veya aldatıcı davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle açmıştı.