Hülya Koçyiğit'in damadı iflas etti: Alkoçlar Otelcilik şubelerini teker teker kapattı

Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden oyuncu Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar, otelcilik sektöründe iflas etti. 75 yıldır sektörün önde gelen firması olan Alkoçlar Otelcilik, resmen sektöre veda etti.

Konkordato talebinde bulunmuştu

Alkoçlar Otelcilik darboğazdan dolayı konkordato talebinde bulunmuştu. Mahkeme 4 Nisan tarihinde iflas kararı verdi. Kararla birlikte tasfiye süreci resmen başladı.

75 yıldır sektörün öncü şirketlerinden biri olan Alkoçlar Otelcilik'in Bursa Uludağ, Bodrum ve Antalya’da 10’u aşkın oteli vardı.

Alkoçlar Otelcilik tarafından iflas kararı sonrası bir veda mesajı yayımlayarak şunları kaydedildi: "70 yılda; 21 yurtiçi ve yurtdışı otel işletmesi yaparak, konaklama ve eğlenceyi birleştirerek her zaman ilkleri yapmaya çalışmıştır. Alkoçlar Otelleri Yönetim Kurulu 2020 yılında turizm ve konaklama bölümünden çıkma kararı alarak ve elindeki otelleri devrederek turizmi konaklama bölümünü kapatmaya karar vermiştir. ifadeleri yer aldı.