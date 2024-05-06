Savcılıktan Dilan Polat hakkında yeni karar

Dilan Polat, yaklaşık altı aydır "suç örgütü kurma ve üye olma", "mal varlığı değerlerini aklama" ve "yasadışı bahis" suçlarından tutuklu bulunuyordu. Ancak, Polat'ın kendini kesici bir aletle yaraladığı iddiasının ardından, avukatı tahliye talebinde bulundu.

Dilan Polat'ın avukatı tahliye talebinde bulundu

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan Polat'ın avukatı, şüpheli Dilan Polat'ın sağlık sorunları yaşadığını ve kendisini kesici aletle yaraladığını, sağlık sorunlarının tehlike arz ettiğini belirterek, tutuklu olarak cezaevinde kalmasının elverişli olmaması gerekçesiyle tahliye talebinde bulundu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu avukatın öne sürdüğü gerekçelerin uzmanlarca değerlendirilmesini istedi.

Savcılık cezaevi şartlarının uygunluğu konusunda rapor talep etti

Savcılık, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na bir yazı göndererek, Dilan Polat'ın en yakın Adli Tıp Kurumu birimine sevk edilmesine karar verdi. Ayrıca, Polat'ın cezaevinde tutuklu bulunmasının sağlık durumu açısından risk oluşturup oluşturmadığı, tıbbi bakım açısından cezaevi şartlarının uygunluğu konusunda bir rapor alınmasını talep etti.

Bu kararın ardından Dilan Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilip hakkında istenilen konularda uzmanlarca rapor alınması ve talebin karara bağlanması bekleniyor.