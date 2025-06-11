Garanti BBVA ve Mastercard’dan E-İhracat Paketi

Türkiye’de ilk kez Garanti BBVA’nın sunduğu bu paket, işletmelerin global pazarlarda rekabet edebilmeleri için ihtiyaç duydukları altyapıyı önemli bir maliyet avantajıyla sunuyor. Garanti BBVA ticari kart sahibi tüm işletmeler, bireysel girişimler ve satıcılar ile ürünlerini doğrudan yurtdışına satmak isteyen üretici firmalar, Mastercard ve MegaMerchant ile geliştirilen E-İhracat Paketi’ne GarantiBBVA şubelerinden ya da www.garantibbvaticarikartlar.com/e-ihracat adresinden başvurarak sahip olabilir.

E-ihracat paketi ödeme ve vergi avantajı sağlıyor

E-ihracat, işletmelere ürünlerini dünya genelindeki müşterilere ulaştırarak markalarını tanıtma ve satış potansiyellerini artırma fırsatı sağlarken; online platformlar üzerinden yapılan bu satış modeli, döviz geliri elde etme, lojistik ve operasyonel maliyetleri azaltma gibi avantajlar da sunuyor. Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı (ETGB) gibi basitleştirilmiş süreçlerle maliyetler düşerken, KDV iadesi ve vergi muafiyetleri gibi teşvikler de işletmelerin kazançlarını artırıyor. Ayrıca, dijital pazarlama araçları sayesinde düşük maliyetlerle geniş kitlelere ulaşmak mümkün oluyor. Mastercard logolu Garanti BBVA ticari kart sahipleri, yeni E-İhracat Paketi’ni satın alarak bu entegre çözümlere erişirken, paket kapsamında işletmelere online platformlarda tanıtım, ödeme ve lojistik hizmetleri de sağlanıyor.

“Türkiye’de bir ilk”

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, Mastercard ve MegaMerchant ile hayata geçirdikleri yeni paket hakkında, “Ülkemizde ve dünyada e-ticaret her geçen gün ağırlığını ve hacmini artırıyor, global çapta hizmet veren platformlar yerel işletmelerin ve her boyuttan satıcıların tüm dünyayla entegre olabilmesine imkân tanıyor. Bu dönüşüm tüm alım ve satım süreçlerinin, pazarlama faaliyetlerinin, ödemelerin de yeni çözümlere evirilmesini beraberinde getiriyor. GÖSAŞ olarak bu noktada bizim için önemli olan e-ticaretle uğraşan tüm müşterilerimize bu entegrasyonu hızlandırmak, onlara işlerini geliştirerek dünyaya açılabilmelerini kolaylaştıracak, değer katacak hızlı ve güvenilir çözümler sunabilmek. Bu kapsamda Mastercard ve MegaMerchant işbirliğinde, Türkiye’de bir ilk olan E-İhracat Paketi’ni hayata geçirdik. Bu paketi sadece Mastercard logolu Garanti BBVA ticari kart sahibi işletmelerimize sunuyoruz. Hazır e-ihracat altyapı çözümlerinin bulunduğu bu paketle müşterilerimizin rekabet gücünü artırmayı, markalarını ve ürünlerini hızlı ve kolay bir şekilde dünya pazarlarına açabilmelerine destek olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“KOBİ’ler işlerini tüm dünyaya genişletecek”

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal ise “Mastercard olarak, Garanti BBVA ile 30 yılı aşan stratejik ortaklığımızı yine bir ilk ile taçlandırmaktan mutluluk duyuyoruz. Tüm dünyada gelişmiş ekonomiler KOBİ’lerin omuzlarında yükselmiştir. Türk işletmelerinin gücüne güveniyor, bugünün KOBİ’sinin yarının global oyuncusu olabileceğine yürekten inanıyoruz. Bu yolculuğun ilk adımı olarak, KOBİ’lerimizin işlerini yurtdışı pazarlarda büyütme potansiyellerini açığa çıkaracak somut destekleri onlara sunuyoruz. İşletmelerin e-ihracat sürecine başlamasından satış sonrasına kadar her adımlarında yanlarında olmayı hedefledik. Mastercard’ın global ağı üzerinden Türk işletmelerinin farklı pazarlara açılarak işlerini büyütmelerine destek olmayı amaçlayan bu proje ülkemizin e-ihracatı büyütme hedeflerine de hizmet edecek, markalarımızı global arenaya taşıyacaktır. Tüm Garanti BBVA Ticari Mastercard sahibi işletmelerimizi bu hizmetten faydalanmaya davet ediyorum” dedi.