Süveyş Kanalı’nı canlandırma hamlesi: Mısır’dan gemi geçişlerine indirim

Yemenli militanların Kızıldeniz’den geçen gemilere yönelik saldırıları durdurma için yapılan anlaşmayla Mısır da küresel ticareti canlandırmak için Süveyş Kanalı’ndan geçen büyük gemilere geçiş ücretlerinde indirim yaptı.

Süveyş Kanalı Otoritesi (SCA) en düşük 130 bin ton net tonajlı yüklü ya da boş konteyner gemilerinin 90 gün boyunca yüzde 15 daha az ödeme yapabileceğini açıkladı.

SCA’dan yapılan açıklamada, 15 Mayıs’ta yürürlüğe girecek indirimle Kızıldeniz’de nakliye hatlarının kanala yönelik teşvik edilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Zarar 7 milyar dolar

Ortadoğu'da devam eden İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları nedeniyle Husiler de karşılık amacıyla İsrail’e giden gemilere saldırıda bulunuyor. Asya ile Avrupa arasındaki en kısa rota olan Süveyş Kanalı’nda gelir yüzde 50’den fazla azaldı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi aralık ayında zararın yaklaşık 7 milyar dolar olduğunu açıklamıştı.

Husiler anlaşmayı kabul etti mi?

Yemen’deki İran destekli Husiler, Gazze’de İsrail ile savaşan Hamas ile dayanışma nedeniyle 2023’ün sonlarından beri Kızıldeniz’in güneyindeki gemileri hedef alıyordu. AP Moller-Maersk A/S ve Hapag-Lloyd AG dahil birçok küresel nakliye şirketi Süveyş Kanalı’ndan geçmemeye başlamıştı.

Trump geçen hafta, ABD savaş ve ticaret gemilerine yönelik saldırıların sona ermesi karşılığında Husilere yönelik bombardımanın son bulacağını duyurdu. Husiler, Umman’ın aracılık ettiği anlaşmayı onaylamış görünürken, İsrail’e yönelik saldırganlığın devam edeceğini açıkça belirtti.