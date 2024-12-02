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Trump: Rehineler bırakılmazsa Ortadoğu cehenneme dönecek

ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi’ndeki rehinelerle ilgili “ABD Başkanı olarak görevi üstleneceğim 20 Ocak 2025 tarihinden önce rehinelerin serbest bırakılmaması halinde, Orta Doğu’da ve insanlığa karşı bu zulmü işleyen sorumlular için ciddi sonuçlar olacak” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Trump: Rehineler bırakılmazsa Ortadoğu cehenneme dönecek
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47. ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın elinde bulunan İsrailli rehinelerle ilgili Truth Social isimli sosyal medya uygulamasından sert bir açıklama yaptı. Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada rehinelerin serbest bırakılmaması hâlinde hiç görülmedik şekilde saldıracaklarını ve Orta Doğu'nun cehenneme döneceğini söyledi.

"Eğer rehineler 20 Ocak 2025'ten önce serbest bırakılmazsa Orta Doğu cehenneme döner

Trump, "Herkes insanlık dışı bir biçimde rehine tutulan İsraillilerden bahsediyor. Herkes konuşuyor ama harekete geçen yok. Size şu gerçeği bildireyim ki eğer rehineler 20 Ocak 2025'ten önce serbest bırakılmazsa Orta Doğu cehenneme döner. Bu bedeli Orta Doğu'daki herkes öder, özellikle de bu suçu işleyenler. Bu işten sorumlu olanlar Amerikan tarihinde görülmedik şekilde çok sert vurulacak. Rehineleri derhâl serbest bırakın!" dedi.

 

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