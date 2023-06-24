Wagner askerleri geri çekiliyor

Kremlin yönetimiyle anlaşan Wagner komutanı Yevgeny Prigojin de ''Kan dökülmesini önlemek için üslerimize dönüyoruz.'' dedi.

Rossiya 24 haber kanalı, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'nun Wagner paralı asker grubu lideri Yevgeny Prigojin ile görüştüğünü ve Prigojin 'in birliklerini durdurmayı ve "durumu gerginleştirmemeyi" kabul ettiğini söyledi.

Rossiya 24'ün Lukashenko'nun basın servisine dayandırarak aktardığına göre, Wagner komutanı, Lukashenko'nun Wagner'in Rus topraklarındaki hareketinin durdurulması ve gerginliğin azaltılması için daha ileri adımlar atılması önerisini kabul etti.

Haberde ayrıca "Wagner PMC'nin askerleri için güvenlik garantileriyle durumu yatıştırmanın kabul edilebilir ve bir anlaşma yolu bulmanın mümkün olduğunun" kanıtlandığı belirtildi.

Rossiya 24, görüşmenin Rus lider Putin ile kararlaştırıldığının da altını çizdi.

İsyan nasıl bitti?

Önce Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin, Moskova'ya başkaldırdı. Rus istihbaratı Prigojin'in eylemlerinin yasadışı olduğunu ilan etti. Rusya lideri Putin, "İsyan ve kaos oluşturmaya çalışanlar başarısız olacaktır." dedi. Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Prigojin'in gerilimi azaltma önerisini kabul ettiğini açıkladı. Kremlin yönetimiyle anlaşan Prigojin de ''Kan dökülmesini önlemek için üslerimize dönüyoruz.'' diye isyanı bitirdi.