Sev Okulları Çekmeköy'e LEED Platinum Sertifikası

Sağlık ve Eğitim Vakfı’na (SEV) bağlı SEV Okulları Çekmeköy Kampüsü, sürdürülebilir ve çevreci yaklaşımıyla, Amerika Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından doğaya saygılı kurumlara verilen ve LEED yeşil bina sertifikaları içerisinde en yüksek seviye olan LEED Platinum’a layık görüldü.

Yapılan açıklamaya göre, SEV Okulları Çekmeköy Kampüsü’nde inşaat projesinin ilk aşamalarından itibaren, LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) sistemi standartları benimsendi. Bu standartlar, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi tarafından geliştirilmiş çevre dostu bina sertifikasyon sistemi olan “LEED v.4 Okullar İçin Bina Tasarımı ve İnşaatı” olarak tanımlanıyor.

SEV Okulları Çekmeköy Kampüsü'nün sürdürülebilir alan geliştirme, su tasarrufu, enerji verimliliği, malzeme seçimi, iç mekân çevre kalitesi gibi konularda pratik ve ölçülebilir strateji ve çözümlerin uygulanması sayesinde LEED Platinum sertifikası almaya hak kazandığı belirtilen açıklamaya göre, çevreci ve sürdürülebilir yaklaşımıyla SEV Okulları Çekmeköy Kampüsü, LEED yeşil bina sertifikaları içerisinde en yüksek puanın alınması gereken seviye olan Platinum sertifikasının sahibi oldu.