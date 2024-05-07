Öğrencisinin silahla vurduğu okul müdürü öldü

Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi’nde Irak asıllı olduğu iddia edilen Y.K., Aralık 2023 tarihinde öğretmeni ve ardından okul müdürü İbrahim Oktugan’la yaşadığı sorunlardan sonra okuldan atıldı.

Öğretmenleri ile sorun yaşadığı gerekçesiyle okuldan atılan Y.K., aradan geçen 5 ay sonra bugün sabah saatlerinde liseye gelerek okul müdürü İbrahim Oktugan’ı odasına girerek yanında getirdiği silahla vurmuştu.



Şahıs polis ekipleri tarafından yakanırken, müdür tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılmıştı. Ağır yaralı olarak Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan okul müdürü İbrahim Oktugan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.