Özgür Özel'e saldırı: İşte saldırganın ilk ifadesi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen AKM’deki törenin çıkışında yumruklu saldırıya uğradı.

Özel'in saldırı sonrası başını tuttuğu ve korumalarının araya girdiği görüldü.

Saldırgan gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şahsın gözaltına alındığı şu sözlerle bildirildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkanı Özgür Özel'in bugün katıldığı darp edilmesi ile ilgili soruşturma olup eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir."

Özel’e saldıran kişi iki çocuğunu öldürmüş

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 66 yaşındaki saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun, 2004 yılında Hatay’ın İskenderun ilçesinde yaşadığı evde cinnet geçirerek 2 çocuğunu öldürdü ve sonrasında cezaevine girdi.

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e fiziki saldırı gerçekleştiren 66 yaşındaki S.T. adlı şahsın;



📌2004 B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürdüğü ve iki çocuğunu yaraladığı belirlenmiştir.



📌 Hırsızlık ve Tehdit suçunlarından kaydı vardır.



📌Müebbet Hapis Cezası alan… — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) May 4, 2025

Ancak müebbet hapis cezası alan Tengioğlu'nun, 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest kaldığı belirtildi.

"Saldırı niyetim yoktu, sinirlerime hakim olamadım"

Gözaltına alınan 66 yaşındaki saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun ilk ifadesine ulaşıldı.

Saldırgan, gözaltında polise verdiği ilk sözlü ifadesinde şunları söyledi:

“Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi’ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim.

CHP’nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim’de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım."

Saldırganın kardeşi konuştu

Saldırganın kardeşi Davut Tengioğlu Halk TV'ye konuştu. Tengioğlu saldırgan abisinin cinayet suçunu doğrulayarak psikolojisinin bozuk olduğunu bildirdi.

Davut Tengioğlu, kardeşi ile uzun yıllar kendisiyle görüşmediğini aktardı. Kardeşinin yaklaşık 20 yıl önce çocuklarını öldürdüğü haberlerini doğruladı ve 17 yıl cezaevinde kaldığını ifade etti. Ağabey Tengioğlu yıllardan beri kardeşi ile görüşmediğini ifade etti.