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Özgür Özel’e saldıran kişi iki çocuğunu öldürmüş!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen AKM’deki törenin çıkışında yumruklu saldırıya uğradı. 66 yaşındaki saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun, 2004 yılında 19 yaşındaki oğlu Barış ve 17 yaşındaki oğlu Mutlu'yu öldürdüğü ortaya çıktı. Tengioğlu'nun, 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest kaldığı belirtildi.

Haber Merkezi
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Özgür Özel’e saldıran kişi iki çocuğunu öldürmüş!
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen cenaze töreninin ardından, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için yapılan törenden çıkarken bir kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı.

Saldırganın 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğu belirlendi. Yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığı ve saldırganın gözaltına alındığı duyuruldu.

Saldırganın yıllar önce çocuklarının öldürdüğü ortaya çıktı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre saldırgan Tengioğlu'nun, 2004 yılında Hatay’ın İskenderun ilçesinde yaşadığı evde cinnet geçirerek 2 çocuğunu öldürdü ve sonrasında cezaevine girdi.

Fotoğraf: Selçuk Tengioğlu, 2004 yılında gözaltına alınırken.

Tengioğlu'nun "hırsızlık" ve "tehdit" suçunlarından kaydı olduğu belirtilen açıklamada, müebbet hapis cezası alan Tengioğlu'nun, 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldığı ifade edildi.

O dönemde 45 yaşında olan Tengioğlu'nun, eşi Ayyüş Tengioğlu tarafından geçim sıkıntısı nedeniyle terk edildiği ve bu durumun ardından cinnet geçirerek 17 yaşındaki kızı Mutlu ile 19 yaşındaki oğlu Barış’ı tabancayla vurarak öldürdüğü ortaya çıktı.

Saldırgan Tengioğlu’nun geçmişine dair yeni bilgilere göre, aile içi şiddet, cinsel taciz, esrar kullanımı ve satışı gibi suçlardan defalarca gözaltına alındığı ortaya çıktı. Ayrıca, polise mukavemet suçundan da işlem gördüğü belirtiliyor.

Bir süre psikolojik tedavi gören Tengioğlu’nun, Mürseloğlu Lisesi'nde okuyan kızları Mutlu ve Yasemin’in saçlarını sıfır numara kestirdiği de iddialar arasında yer alıyor.

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