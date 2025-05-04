CHP lideri Özgür Özel'e saldırı: Saldırgana ambulansta gözaltı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) törenin çıkışında yumruklu saldırıya uğradı. Özel'in saldırı sonrası başını tuttuğu ve korumalarının araya girdiği görüldü.

Soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şahsın gözaltına alındığı şu sözlerle bildirildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkanı Özgür Özel'in bugün katıldığı darp edilmesi ile ilgili soruşturma olup eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir."

CHP lideri Özgür Özel'in saldırının ardından yüzünde herhangi bir yaralanma ve iz olmazken, moralinin yerinde olduğu bildirildi.

Fotoğraf: X (@umuttastangzt)

Saldırganın ambulans ile AKM'den dışarı çıkarıldığı görüldü.

Video: X (@umuttastangzt)

Ali Yerlikaya: Şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır

Olayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şiddet girişimi hukuk önünde hak ettiği cezayı alacaktır" dedi

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sayın Özel’e saldıranın S.T. adlı şahıs olduğu tespit edilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Toplumuzun huzurunu bozmaya yönelik her türlü saldırı, şiddet girişimi hukuk önünde hak ettiği cezayı alacaktır."

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.



Sayın Özel’e saldıranın S.T. adlı şahıs olduğu tespit edilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.



Toplumuzun huzurunu bozmaya… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 4, 2025

NOW Haber muhabiri Alican Uludağ'ın aktardığına göre, Yerlikaya'nın gözaltına alındığını açıkladığı saldırganın adı Selçuk Tengerlioğlu.

Saldırgan, 66 yaşında Gaziantep nüfusunu kayıtlı Selçuk Tengioğlu. https://t.co/4KN98Af5mX — Alican Uludağ (@alicanuludag) May 4, 2025

AK Parti'den ilk tepki geldi

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'e yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Sn Özel’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez. Saldırgan hukuk önünde hesap verecektir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı lanetliyoruz.



Sn Özel’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.



Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez.



Saldırgan hukuk önünde hesap verecektir. — Ömer Çelik (@omerrcelik) May 4, 2025

Mansur Yavaş: Saldırganların hukuk önünde hesap vermesini bekliyorum

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Özel'e yapılan saldırıya tepki gösterdi. Yavaş paylaşımında şu sözleri kullandı:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e yönelik bu alçak saldırıyı lanetliyorum. Demokrasiye, halkın iradesine ve siyaset kurumuna yapılmış bu saldırının failleri hukuk önünde gereken cezayı almalıdır. Şiddetle siyaset kurumu dizayn edilemez. Sayın Genel Başkanımız Özel’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırganların hukuk önünde hesap vermesini bekliyorum."

Genel Başkanımız Sayın @eczozgurozel ’e yönelik bu alçak saldırıyı lanetliyorum. Demokrasiye, halkın iradesine ve siyaset kurumuna yapılmış bu saldırının failleri hukuk önünde gereken cezayı almalıdır.



Şiddetle siyaset kurumu dizayn edilemez. Sayın Genel Başkanımız Özel’e… — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) May 4, 2025

DEM Parti’den ilk açıklama: Alçakça saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz

CHP lideri Özgür Özel’e yönelik saldırının ardından DEM Parti’den ilk açıklama geldi. Açıklamada “Sırrı Süreyya Önder’in cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik alçakça saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz” denildi.

DEM Parti’nin açıklaması şöyle:

“Sırrı Süreyya Önder’in cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik alçakça saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz.

Bu saldırı esas itibariyle Sırrı Süreyya Önder şahsında barış ve demokratik toplum arayışına yönelik bir provokasyondur; cenaze erkanına, partimizin barış ve kardeşlik politikalarına yöneliktir.

İlgilileri bu provokasyonu derhal açığa çıkarmaya davet ediyoruz. Barış ve demokratik toplum arayışlarına tutarlı bir şekilde destek veren Sayın Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

Adalet Bakanı: Derhal adli soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından saldırıyı kınadı ve adli soruşturma başlatıldığını şu sözlerle duyurdu:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen fiili saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu alçak saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca derhal adli soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır. Demokratik toplumlarda şiddet, hiçbir görüşün, hiçbir fikir ayrılığının meşru aracı olamaz. Şiddete karşı ortak ve kararlı bir duruş sergilemek, Hukuk Devleti ilkesine ve toplumsal barışa inanan herkesin ortak sorumluluğudur."