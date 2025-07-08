Erdoğan, İmralı heyeti ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmralı Heyeti ile dün Beştepe’de yaklaşık bir saat süren görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye İmralı heyetinden Pervin Bulan ve Mithat Sancar katılırken, iktidar kanadından ise AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın yer aldı. Görüşme öncesi İmralı Heyeti, partinin Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile bir araya geldi. İmralı heyetinden, Beştepe görüşmesi öncesinde, “Bizim açımızdan tarihi bir görüşme. Çünkü süreç yeni bir aşamaya giriyor. Ve bu yeni aşamada istişarelere ihtiyaç var. Gerekli adımların atılması açısından, bir istişarenin sağlanması önemli. Bu görüşmeye çok büyük anlam biçiyoruz” açıklaması geldi.

İmralı heyeti Erdoğan’a önerilerini aktardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılan bir saatlik görüşmenin ardından İmralı Heyetinden kısa bir açıklama geldi. Açıklamada, heyetin sürecin geldiği yeni aşama ve bundan sonra yapılacaklar konusunda görüş ve önerilerini aktardığı belirtildi. Görüşmede, sürecin ilerlemesi konusunda karşılıklı iradenin devam ettiği de vurgulandı.

“Silahlar cuma günü bırakılıyor”

Öte yandan kaynaklar tarafından, silahların Kuzey Irak’ın Süleymaniye Kenti’nde büyük bir törenle bırakılacağı, aynı anda ise silahların imha edileceği belirtildi. Basın önünde gerçekleşecek silah bırakma töreninde Abdullah Öcalan’ında mesajının okunmasının planlandığı kaydedildi.

“MİT Başkanı’ndan kritik görüşmeler”

Geçtiğimiz hafta Kuzey Irak’a bir ziyaret düzenleyen MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın, bugün de Bağdat’a giderek son gelişmeleri yakından takip edecek. Kalın’ın, Çarşamba günü de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u ziyaret ederek süreçle ilgili bilgilendirme yapması bekleniyor. Diğer taraftan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısı ile çalışmaları devam eden, komisyonun sürecinin hızlanması planlanıyor.

“Hangi adımlar atılacak”

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşama gelinirken, demokratik ve yasal adımların atılması için Meclis devreye girecek. Kurulacak olan komisyon, yaz aylarında atılacak adımları belirlemek için yoğun bir mesai harcayacak.

Öte yandan, DEM Parti’nin cuma günü beklenen silah bırakma törenine katılacağı ve perşembe günü Kuzey Irak’a gideceği söyleniyor. Aynı gün AK Parti’nin Kızılcahamam’da gerçekleşecek üç günlük kamp toplantısı başlayacak. Cuma günü silah bırakma görüntülerinin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tarihi bir konuşma yapacağı da konuşuluyor.