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Özgür Özel saldırı sonrası ilk kez konuştu: Kutuplaşmanın kimseye faydası yok

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen törenin ardından, AKM çıkışında uğradığı fiziki saldırı sonrası ilk kez konuştu.

Haber Merkezi
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Özgür Özel saldırı sonrası ilk kez konuştu: Kutuplaşmanın kimseye faydası yok
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen törenin ardından, AKM çıkışında uğradığı fiziki saldırı sonrası ilk kez konuştu.

Özel'in açıklamaları şöyle:

"Birileri bunlar konuşulsun istemediği için birileri bu saldırıya yol verdiler. Bir süredir tehditler alıyoruz. Sırrı Süreyya Önder'in aramızdan uçup gidişinin önüne bu saldırı geçmemesi lazım. Eşimi, annemi, kızımı arayıp devam ediyorum dedim. Programımıza devam ediyoruz.

Bu partinin genel başkanlarına suikast girişimleri oldu. Atatürk'e, İnönü'ye, Ecevit'e, Kılıçdaroğlu'na oldu. Bu göreve talip olduğunuzda bunu göze alıyorsunuz.

Arayıp bu saldırıyı kınadılar. Siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak görüyorum. Arkasından ne çıkarsa çıksın, sivil siyaseti kucaklamak, birlikte çalışmak mecburiyetindeyiz. Kutuplaşmanın keskinleşmesinin kimseye faydası yok. Kimseye kızgınlığım, küskünlüğüm yok. Tehditler, saldırılar bizi yıldıracak olsa ölümü göze alıp Cumhuriyet'i kuran partinin genel başkanı olmayız."

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