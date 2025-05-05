4 aylık enflasyon farkı belli oldu: Emekli ve memur maaş zammı netleşiyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan 2025 enflasyon verilerini açıkladı. Aylık bazda enflasyon yüzde 3 oranında yükseldi.

Bu verileri yakında takip eden emekli ve memurların, 6 aylık maaş zamları da netleşiyor.

Milyonlarca emekli ve memur “4 aylık enflasyon farkı ile emekli zammı, memur maaş zammı ne kadar olacak?" sorusuna cevap arıyor.

4 aylık enflasyon farkı kaç oldu?

Buna göre emekli maaşlarının hesaplanmasına ocak ayı verisi yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, martta yüzde 2,46, nisanda yüzde 3 oldu.

4 aylık enflasyon farkı nisan ayı enflasyon verileriyle birlikte, SGK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025 yılının nisan ayı itibarıyla yüzde 13,36 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

Memur ve memur emeklileri ne kadar zam alacak?

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalması halinde gerçekleşiyor. Enflasyon, zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında alacak. Memur ve memur emeklilerine dört aylık enflasyon verisine göre 12,29 zam yapılacak.

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı için mayıs ve haziran ayları enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor.