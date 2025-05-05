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Çanakkale’de ormanlara giriş yasaklandı!

Çanakkale Valiliği, orman yangını riskine karşı 1 Haziran - 30 Eylül 2025 tarihleri arasında ormanlık alanlara görevliler dışında girişlerin yasaklandığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Çanakkale’de ormanlara giriş yasaklandı!
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Çanakkale Valiliği, yaz aylarında artması beklenen sıcaklık, rüzgar ve düşük nem oranları nedeniyle orman yangını riskine karşı yeni önlemler alındığını açıkladı. Valilik, Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda alınan ilave tedbirler kapsamında, 6831 Sayılı Orman Kanunu’na dayanarak, ormanlara girişlerin 1 Haziran’dan 30 Eylül 2025’e kadar yasaklandığını duyurdu.

"1 Haziran-30 Eylül 2025 tarihleri arasında ormanlara giriş yasaklanmıştır”

Açıklamada, “Orman yangınları açısından oldukça yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması beklendiğinden (yüksek sıcaklık, aşırı rüzgar, düşük nem) orman yangınları ile mücadele konusunda Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyulmuştur. Bu kapsamda; Çanakkale dahilindeki ormanlık alanlara görevliler dışında girişler 1 Haziran-30 Eylül 2025 tarihleri arasında yasaklanmıştır” denildi.

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