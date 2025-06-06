269 kişi yaşamını yitirmişti: Rönesans Rezidans'ın aranan ortağı Yalçın Coşkun, ölü bulundu

Antakya'daki Ekinciler Mahallesi’nde ANTIS Yapı inşaat firması tarafından yapılan, "Cennetten bir köşe" vaadiyle satılan ve 6 Şubat depremlerinde 269 kişinin hayatını kaybettiği Rönesans Rezidans'ın statik proje sorumlusu, şantiye şefi ve şirket ortağı firari Hüseyin Yalçın Coşkun Sırbistan'da ölü bulundu.

T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaş'ın haberine göre olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Coşkun'un ölüm sebebine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Depremin ardından açılan soruşturma kapsamında Hüseyin Yalçın Coşkun hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkartılırken, yurt dışında olduğu belirlenmişti. Bunun üzerine, Coşkun hakkında Adalet Bakanlığı’nın talebi üzerine kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Kardeşi Karadağ'a kaçmak isterken yakalanmıştı

Rönesans Rezidans’ın diğer ortağı, Hüseyin Yalçın Coşkun'un kardeşi Mehmet Yaşar Coşkun, 10 Şubat 2023’te İstanbul Havalimanı’nda Karadağ’a kaçmak isterken yakalanmış, 11 Şubat’ta tutuklanmıştı. Coşkun, savcılık ifadesinde şunları söylemişti:

''Rönesans Rezidans'ın neden yıkıldığını ben de bilmiyorum. Rönesans Rezidans'ın zemin etüdü yapılmış ve sağlam durumdaydı. Tüm ruhsatları alındı, hem belediye hem yapı denetim firması tarafından bizzat yerinde gerekli numuneler alınmak suretiyle gerekli incelemeler yapıldı, kontrolleri sağlandı. Rönesans Rezidans isimli yapının depremden etkilenip yıkılmasıyla benim Karadağ ülkesine gidişim arasında herhangi bir ilişki yoktur. Ben kesinlikle soruşturmadan kaçmak için Karadağ ülkesine gitmeye çalışmadım.”

Dava geçmişi

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremde Antis Yapı tarafından inşa edilen 15 katlı Rönesans Rezidans'ın yıkılması sonucu resmî rakamlara göre 269 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmıştı.

Hayatını kaybedenler arasında Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut, milli hentbolcu Cemal Kütahya da bulunuyordu.

Yıkımın ardından müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun, yapı denetim şirketinin yetkilisi Mehmet Haşim Eraslan, yapı denetim şirketinin müdürü ve şirket ortaklarından Bülent Seküçoğlu ile kontrol elemanı Önder Artun ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak’ suçundan tutuklandı. Yapı denetim şirketinin yetkililerinden A.K., inşaat teknikeri İ.D. ve şantiye şefi B.M. tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Firar eden müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun’un kardeşi ve rezidansın statik proje sorumlusu, şantiye şefi ve şirket ortağı Hüseyin Yalçın Coşkun ise kırmızı bültenle aranıyordu.