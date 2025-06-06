Ünlü makarna markasının içeriğinde kurşun bulundu: Raflardan toplatılıyor

Avrupa Birliği, ünlü İtalyan makarna markası Barilla'nın bazı ürünleri hakkında tüketicilere tüketmeyin uyarısında bulundu. Almanya’da söz konusu ürünler için geri çağırma işlemi başlatıldı.

AB'nin Hızlı Uyarı Sistemi aracılığıyla yayımlanan açıklamaya göre, Barilla Tam Buğday Kalem Makarna adlı üründe yüksek oranda kurşun tespit edildi.

Geri çağırma, birçok evde sıkça tüketilen bir ürünü kapsıyor. Özellikle Almanya’da Kaufland ve Lidl mağazalarından alınan paketlerde risk bulunduğu belirtiliyor. RASFF, Almanya’da geri çağırmanın başladığını, İsveç’te ise yetkililerle temas kurulduğunu açıkladı.

Patronlar Dünyası'nın aktardığına göre Barilla şirketi, yüksek kurşun seviyesinin nedenine dair henüz resmi bir açıklama yapmadı. Tedarik zincirindeki kirlenme ya da hammadde işleme sürecindeki sorunlar olası nedenler arasında gösteriliyor. Yetkililer, üreticiyle birlikte çalışarak sorunun kaynağını araştırıyor ve benzer risklerin önüne geçmek için ek önlemler alıyor.

Barilla Integrale Vollkorn Penne Rigate (Tam Buğday Kalem Makarna)

Ambalaj: 500 gram

Son tüketim tarihi: 1 Mart 2026

Parti numarası: I13446624

Bu ürünü satın alan tüketicilerden makarnayı tüketmemeleri ve satın aldıkları mağazaya iade etmeleri isteniyor. Kasa fişi olmadan da para iadesi yapılacak.

Kurşun riski nedir?

Kurşun, vücutta birikme özelliği olan ağır bir metaldir. Baş ağrısı, iştahsızlık, yorgunluk, karın ağrısı, kansızlık, cinsel isteksizlik, kısırlık veya sinirlilik gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Uzun vadede ise böbrek, sinir sistemi ve kan üretim sistemine zarar verebilir.

Avrupa Birliği sağlık otoritelerine göre özellikle çocuklar ve hamile kadınlar kurşuna karşı daha hassastır. Düşük seviyelerdeki kurşun bile bu grupları ciddi şekilde etkileyebilir.