Trump'tan İran mesajı: Tekrar bombalamayı kesinlikle düşünürüm

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İran'ın nükleer faaliyetlerinin yeniden tehdit oluşturması durumunda nükleer tesislerini tekrar bombalamayı "kesinlikle" düşüneceğini açıkladı.

"Hiç şüphesiz, kesinlikle..."

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, gelecekte İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerine dair kaygı verici bir istihbarat alınması durumunda ülkenin nükleer tesislerini yeniden hedef almanın gündeme gelip gelmeyeceği sorusuna, “Elbette, hiç şüphesiz, kesinlikle – inanılmaz olmalı” yanıtını verdi.

Geçtiğimiz hafta ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırılardan sonra konuşan Trump, İran’ın yakın zamanda nükleer programına kaldığı yerden devam edebileceğine ihtimal vermediğini söyledi.

"Şu anda düşündükleri son şey nükleer"

Trump, İran’ın şu an nükleer silah geliştirmekten çok "hayatta kalmaya" odaklandığını belirterek, "Size şunu söyleyebilir miyim; bitkinler ve İsrail de bitkin. İkisi de bunun çözülmesini istedi. Harika bir iş çıkardık. Ama şu anda düşündükleri son şey nükleer. Ne düşündüklerini biliyor musunuz? Yarını düşünüyorlar, yaşamaya çalışıyorlar," ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca, saldırılardan önce İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu nükleer tesislerden taşımadığı yönündeki iddiasını yineledi. “Nükleere bir trilyon dolardan fazla harcadılar ama hiçbir zaman bir araya gelemediler” dedi.

Donald Trump, daha sonra sosyal medya hesabı üzerinden de yaptığı açıklamada İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in zafer ilan etmesinin ardından İran'a yönelik yaptırımları kaldırma planlarından vazgeçtiğini söyledi.

Trump, "Son birkaç gündür, İran'a tam, hızlı ve eksiksiz bir iyileşme için çok daha iyi bir şans verecek olan yaptırımların ve diğer şeylerin olası kaldırılması üzerinde çalışıyordum. Ama hayır, bunun yerine öfke, nefret ve tiksinti dolu bir açıklamayla karşılaştım ve yaptırımların hafifletilmesi ve daha fazlasıyla ilgili tüm çalışmaları derhal durdurdum." diye yazdı.