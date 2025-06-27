Trump'tan göçmenlere ağır yaptırım: Günlük 'bin dolarlık ceza' iddiası

ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine hazırlanan eski Başkan Donald Trump’ın yeniden seçilmesi halinde göçmen politikalarında sert adımlar atacağı iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Amerikan medyasında yer alan son haberlere göre, Trump yönetiminin yasa dışı göçmenlere yönelik yeni ve daha ağır yaptırımlar içeren bir plan üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

Günlük 1000 dolara kadar para cezası

ABC News tarafından yayımlanan habere göre, ABD İç Güvenlik Bakanlığı’na (DHS) bağlı Federal Sicil Dairesi tarafından yayımlanması beklenen bir yönerge metninde, ABD’de yasa dışı olarak bulunan kişilere günlük 1000 dolara kadar para cezası uygulanmasının öngörüldüğü belirtildi.

Söz konusu taslak metinde, yasa dışı göçmenlere yönelik para cezalarının kademeli olarak artırılacağı ifade ediliyor. Yasa dışı giriş başına 100 ila 500 dolar arası ceza kesilmesi, mahkeme tarafından sınır dışı kararı verilen ancak gönüllü olarak ülkeden ayrılmayanlara yaklaşık 10 bin dolara kadar, nihai sınır dışı kararını ihlal edenlere ise günlük 1000 dolarlık para cezası uygulanması planlanıyor.

Cezai işlemlerden önce 30 günlük bir uyarı süresi tanınıyor

Mevcut uygulamada ABD’de yasa dışı bulunan bireylere cezai işlemlerden önce 30 günlük bir uyarı süresi tanınıyor. Ancak taslakta yer alan yeni düzenlemeye göre bu bekleme süresinin kaldırılarak cezaların doğrudan ve derhal uygulanabileceği öne sürülüyor. Yani yönerge yürürlüğe girerse, yasa dışı göçmenler uyarı yapılmaksızın doğrudan para cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.

Trump cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi

Trump cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, Demokrat Parti çevreleri söz konusu yönerge planının insan hakları açısından ciddi sorunlar doğurabileceğini savunuyor. Göçmen hakları savunucuları da yeni cezaların özellikle düşük gelirli ve savunmasız göçmen topluluklar üzerinde ağır sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor.