Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik ile bayramlaştı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında görevli Mehmetçik ile telefonda bayramlaşarak, "Sizlerin şahsında vatan topraklarımızın dört bir yanında, hudut boylarımızda, bölgemizde ve dünyanın farklı ülkelerinde özveriyle görev yapan kahraman ordumuzun tüm mensuplarının bayramını kutluyorum." ifadesini kullandı.

Yaşar Güler ve beraberindeki komuta kademesi Mehmetçik ile bayramlaştı

Kurban Bayramı dolayısıyla bugün Kütahya'ya giden ve bayram namazını Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında kılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi, bayram namazının ardından Mehmetçik ile bayramlaştı.

Güler, ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayramını kutlayan Güler, "Burada kahraman Mehmetçiğimizin, ülkemizin güvenliği ve asil milletimizin huzuru için daima hazır ve kararlı olduğunu büyük bir memnuniyetle müşahede ettik. Bu vesileyle Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Emirlerinizi almak üzere hazırız Sayın Cumhurbaşkanım." dedi.

Bakan Güler'in telefonu aracılığıyla Mehmetçiğe hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları ifade etti:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin kıymetli mensupları, Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında görevli kahraman askerlerimiz, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'mız ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'mız bünyesinde vazifelerini başarıyla ifa eden tüm askerlerimizin ve kıymetli ailelerinin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Sizlerin şahsında vatan topraklarımızın dört bir yanında, hudut boylarımızda, bölgemizde ve dünyanın farklı ülkelerinde özveriyle görev yapan kahraman ordumuzun tüm mensuplarının bayramını kutluyorum."

"Gök Vatan'ın muhafaza ve müdafaasında kilit bir rol üstleniyorsunuz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce 1048'de Pasinler Ovası'nda, hemen ardından 1071'de Malazgirt Ovası'nda yazdıkları destanlardan bugüne, 1000 yıldır istiklal ve istikbal uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri rahmetle yad ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Bu topraklardaki varlığımız için bedel ödeyen gazilerimize de şükranlarımı sunuyor, aileleriyle birlikte her birine hayırlı bayramlar diliyorum. Sizler, Hava Kuvvetlerimizin Er Eğitim Tugay Komutanlığı olarak son derece önemli bir misyonu deruhte ediyorsunuz. Sahip olduğunuz bilgi, tecrübe ve askeri disiplinle taşıdığınız ve her yıl 35 bin Mehmetçiğe aşıladığınız birlik bilinciyle, insani değerleri merkeze alan idare ve yönetim anlayışınızla özellikle Gök Vatan'ın muhafaza ve müdafaasında kilit bir rol üstleniyorsunuz. Bunun için her birinize şahsım ve milletim adına teşekkür ediyor, Rabbim başarılarınızı inşallah daim eylesin diyorum.

"Şehitlerimizi rahmetle anıyor, şehit ailelerimize, gazilerimize ve milletimizin her bir ferdine hayırlı bayramlar diliyorum"

Hafta başında kuruluşunun 114'üncü yılını büyük bir gururla idrak eden Türk Hava Kuvvetleri'mize bu vesileyle bir kez daha tebriklerimi iletiyorum. Bu düşüncelerle sizlerin ve kahraman ordumuzun tüm mensuplarının Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, şehit ailelerimize, gazilerimize ve milletimizin her bir ferdine hayırlı bayramlar diliyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla."