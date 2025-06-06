Papara soruşturmasında yeni gelişme: 6 milyon USDT çıktı, doktor tutuklandı

Papara Elektronik Para A.Ş. hakkında yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerine aracılık ettiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Papara’nın sahibi Ahmet Faruk Karslı’nın arasında bulunduğu 13 şüpheli, “7258 Sayılı Kanuna Muhalefet”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Kurulan Örgüte Üye Olma” ve “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarından tutuklanmıştı.

Soruşturmada yeni gelişme: 6 milyon USDT çıktı

Habertürk'te yer alan habere göre soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dosyaya giren MASAK raporuna göre, 2021- 2023 yılları arasında yasadışı bahis sitelerinde 26 bin 12 Papara hesabı kullanıldı. Bu hesaplardaki paralar 274 farklı banka hesabına aktarıldı. Paralar bu hesaplardan da 5 farklı kripto cüzdan adresine gönderildi. Bir kripto cüzdan adresinin sahibinin ise emekli doktor Mehmet Eyüp Oğan olduğu iddia edildi. Mehmet Eyüp Oğan’ın sahibi olduğu kripto cüzdan adresinden yaklaşık 6 milyon 31 bin 242 USDT çıkışı yapıldığı öne sürüldü. Gözaltına alınan Oğan emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Oğan, kuvvetli suç şüphesi, delillerin henüz yeterince toplanmamış olması, cezanın alt ve üst sınırı dikkate alınarak tutuklandı.

Hesabı başkasının kullandığı iddia edildi

Oğan’ın avukatı Alirıza Dizdar beyanında, “Müvekkilim doktordur, kalp rahatsızlığı vardır. 2014 yılından beri müvekkilim Papara kullanmamıştır. Müvekkilimin hesabını kullanan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Faillerin yakalanması gerekirken müvekkilim yıllardır bu olay yüzünden mağdur olmuştur. Müvekkilim satranç ustası, yelken takım eğitmeni, doktordur. Müvekkilimin cüzdanını kimin kullandığını bulmak zorundayız, yıllardır mağdurdur. Müvekkilim fail değildir ancak asıl şüpheliler yakalanmadan biz rahat etmeyeceğiz” dedi.

Ne olmuştu?

Soruşturma kapsamında örgüt lideri ve örgüt üyelerine ait PPR Holding Anonim Şirketi olmak üzere yaklaşık değeri 5 Milyar TL olan toplam 8 şirket, 1 yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire, 1 villaya el konulmuştu. El konulan PPR Holding A.Ş. ve diğer şirketlere TMSF kararı ile kayyum atanmıştı.